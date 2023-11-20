Нет существа двуличнее на свете, чем экоактивист в неотапливаемой квартире

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Всякий экоактивист готов отстаивать принципы защиты природы, экологичности и низких углеродных выбросов. Но делать это лучше всё же в тёплом помещении и на сытый желудок.
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10. Настоящий алкаш бутылочку не выбрасывает, а сдаёт. Настоящий экоактивист бутылочку не сдаёт, а выбрасывает
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