Нет существа двуличнее на свете, чем экоактивист в неотапливаемой квартире

Панковская карта для тех, кто идет против системы

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 ноября

Есть стыдоба и позор, а есть это

16 жутковатых ростовых кукол, которые призваны дарить радость, но дарят панические атаки

По пути на нерест рыбы вынуждены "переходить дорогу"

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 ноября