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Нет существа двуличнее на свете, чем экоактивист в неотапливаемой квартире

Нет существа двуличнее на свете, чем экоактивист в неотапливаемой квартире

Автор:
20 ноября 2023 18:34
Сообщество : Юмор
Метки: Двуличие   Прикол   Юмор   позор   экоактивисты   экология   
1596
16
Всякий экоактивист готов отстаивать принципы защиты природы, экологичности и низких углеродных выбросов. Но делать это лучше всё же в тёплом помещении и на сытый желудок.
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Метки: Двуличие   Прикол   Юмор   позор   экоактивисты   экология   
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7  комментариев
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sssss3 Полчаса назад
Экоактивист должен дышать углекислым газом и пердеть внутрь!!!!
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Oldman 5 минут назад
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a_komolow 6 минут назад
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Lexx 14 минут назад
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Гомерчик Полчаса назад
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Мангуст Полчаса назад
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Том Сойер 49 минут назад
Экоактивисты -
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