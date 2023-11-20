Предсмертные видения императриц России

Вдова Петра Великого просидела на троне не так много. Однако её правление положило начало дамскому веку. Скончалась в возрасте 43 лет от туберкулёза, хотя ходили слухи, что возможно имело место отравление.

Незадолго до ухода в мир иной правительница рассказала, что видела почившего супруга, одетого в одежду древних римлян, который забрал её с собой и вознёс на небеса. Откуда наблюдала за ссорой многочисленных детей за трон. Борьба за власть, в которой победу одержала Елизавета Петровна, действительно имела место.