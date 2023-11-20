Предсмертные видения императриц России

Жизнь монарших особ в принципе овеяна загадочным флёром ушедших веков. А смерть – тем более. С учётом того, что нашим императрицам, если верить свидетельствам очевидцев, пришлось перед смертью столкнуться со странными и пугающими предзнаменованиями.
И эти предзнаменования видели даже придворные.
Вдова Петра Великого просидела на троне не так много. Однако её правление положило начало дамскому веку. Скончалась в возрасте 43 лет от туберкулёза, хотя ходили слухи, что возможно имело место отравление.
Незадолго до ухода в мир иной правительница рассказала, что видела почившего супруга, одетого в одежду древних римлян, который забрал её с собой и вознёс на небеса. Откуда наблюдала за ссорой многочисленных детей за трон. Борьба за власть, в которой победу одержала Елизавета Петровна, действительно имела место.
По воспоминаниям современников, женщина сталкивалась с собственным призрачным двойником – доппельгангером дважды. Первый раз увидела саму себя на троне и закричала слугам «Колите её!», приняв видение за переодетую самозванку.
Второй раз доппельгангера заметили в тронном зале стражники, только что видевшие, что Анна покинула зал и удалилась в свои покои. Гвардейцы сообщили о странной посетительнице фавориту императрицы Бирону. Тот позвал Анну Иоановну, спросившую загадочную гостью, кто она. Та отступила к трону и молча растворилась в воздухе. Императрица прошептала, что тронный зал посетила её смерть. Через несколько дней женщина умерла в возрасте 46 лет от воспаления, спровоцированного камнем в мочевом пузыре.
Игнорирующая режим, не знающая меры в еде и развлечениях дщерь Петра таким образом жизни значительно приблизила свою кончину. Первый припадок, вызванный проблемами с сосудами, случился в 1744 году. Потом были и другие, менее болезненные.
А в год смерти придворные неоднократно видели призрачного двойника Елизаветы Петровны, разгуливающего по саду. Но никто не посмел к ней приблизиться или заговорить. Незадолго до смерти женщина увидела сон – саму себя в гробу. В день смерти императрица находилась в сознании и даже успела попрощаться с окружающими.
В отличие от предшественницы, Екатерина Великая отличалась умеренностью в еде и за здоровьем следила. Что позволило ей прожить довольно долгую жизнь – 67 лет. С призрачными двойниками Екатерина II не сталкивалась, но знаки, которые она посчитала дурным предзнаменованием, в её жизни имелись.
В год смерти она наблюдала падающую звезду. И сказала придворным дамам, что это сигнал приближающейся смерти. А за несколько дней до ухода в неё чуть не ударила молния прямо на крыльце дворца. Императрица вздохнула, промолвив: «Это знак моей смерти». Смерть от инсульта Екатерины завершила дамскую эпоху, на смену которой пришли правители-мужчины.
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