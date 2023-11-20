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Соцсети и реальность: фотофальшивки, за которые должно быть стыдно

Соцсети и реальность: фотофальшивки, за которые должно быть стыдно

Автор:
20 ноября 2023 15:38
Сообщество : Юмор
Метки: инстаграм и реальность   инстаграм против реальности   ну и ну   соцсети жгут   соцсети и реальность   фотофильтры   фотошоп   
4503
26

На снимках в соцсетях люди выглядят такими красивыми и счастливыми, как будто весь мир принадлежит им. Но давайте не забывать о том, что очень часто люди просто врут. И пользуются фильтрами, причем так неумело, что их вранье легко распознать.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: инстаграм и реальность   инстаграм против реальности   ну и ну   соцсети жгут   соцсети и реальность   фотофильтры   фотошоп   
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21  комментарий
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10k
Гомерчик 2 часа назад
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1k
Kra 17 минут назад
подруги Волан Деморта
Они изучили Фотошоп ДО ноздрей
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34k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
Ну очень маленькая голова! И съехала куда-то вбок
----------
За то какая жопа.
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533
Konstantin Lebedev Полчаса назад
Комментарий к фото
Может, всё-таки у правой? Автор, ты - женщина, путающая левое с правым?
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19k
Shtoppi 38 минут назад
freak show
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21k
alexis 54 минуты назад
Для автора подписей.
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17k
Сергей 57 минут назад
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11k
Дмитрий Час назад
Да нет никакого фотошопа!
Истину пишу Вам!
Инопланетяне уже на нашей планете! И их больше и больше.
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16k
Александр Маслов 2 часа назад
Комментарий к фото
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90k
7guest 2 часа назад
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10k
Nero 2 часа назад
Чего докопались до мужика. Просто может у него давно женщины нет...
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1k
Damvrot Hohlam 2 часа назад
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33k
Ego sum qui sum 2 часа назад
для них фантик давно важнее конфеты
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23k
hebpat 2 часа назад
а что со второй фоткой не так, если парень одинок, то такой дисбаланс между левой и правой рукой вполне очевиден
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3
Patiot Егор 45 минут назад
Меня всегда удивляли шутки на эту тему. Это какие же нужно делать движения рукой, чтобы у тебя так вырос бицепс и трицепс. Я думал, там только кисть работает. А может, это я что-то делаю не так?.
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