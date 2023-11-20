Соцсети и реальность: фотофальшивки, за которые должно быть стыдно

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На снимках в соцсетях люди выглядят такими красивыми и счастливыми, как будто весь мир принадлежит им. Но давайте не забывать о том, что очень часто люди просто врут. И пользуются фильтрами, причем так неумело, что их вранье легко распознать.
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7. Как-то не ожидаешь настолько большой разницы между фотографией в соцсетях и реальностью
11. Зачем люди делают свои головы такими маленькими? Рука же получилась в два раза больше!
12. «Эта женщина живет где-то рядом со мной и часто пользуется приложениями для знакомств. Меня искренне расстраивает ее внешний вид каждый раз, когда она попадается мне на глаза»
22. «Как вообще можно думать, что этот экстремальный фотошоп выглядит хорошо/правдоподобно — ума не приложу»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: инстаграм и реальность инстаграм против реальности ну и ну соцсети жгут соцсети и реальность фотофильтры фотошоп
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Они изучили Фотошоп ДО ноздрей
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За то какая жопа.
-Пропустить день левой руки, значит что она менее тренирована и меньше правой. автор так и написал
Истину пишу Вам!
Инопланетяне уже на нашей планете! И их больше и больше.