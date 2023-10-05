Что не так с людьми, которые наносят татуировки на лицо

Одни исследователи считают, что кто-то так самовыражается. Ну а другие говорят о психических расстройствах.
Есть те, кто категорически против татуировок. Зачем набивать на тело какие-то символы? Каждые несколько лет “обновлять” их или сводить? Никакого смысла в этом они не видят. Да и замечают, что “татуха” хорошо смотрится на молодом и подтянутом теле. А как она будет выглядеть, когда любитель тату доживёт до 70-летнего возраста?
Но всё равно - фанатов татуировок хватает. Это их дело и, по большому счёту, всем всё равно, что они себе набивают. Исключение делают лишь для любителей наносить тату на лицо. Да и то не всегда.
В 2017 году эксперты журнала "Psychology of Popular Media Culture" заявили, что всё с такими гражданами ок. Просто так они самовыражаются и “подчёркивают свою индивидуальность”. Но не все так оптимистичны.
В 2018 году исследователи "Archives of Suicide Research" обратили внимание на связь между набиванием “татух” на лицо и самоубийством. Как выяснили эксперты, такое может быть из-за того, что подобные рисунки крайне сложно свести. Иногда и вовсе невозможно. И в будущем это может “аукнуться”, ещё как.
А в 2019 году авторы "Journal of Psychiatric Research" тоже погрузились в тему и несмело заявили, что у “некоторых людей, наносящих тату на лицо, могут быть выявлены признаки психических расстройств”. Например, дисморфофобии - когда человек не может адекватно оценить свою внешность, недоволен ею и постоянно хочет изменить. Иногда это приводит к уж очень экзотическим “результатам”.
В целом, учёные очень осторожны в своих оценках. И каждый раз добавляют, что прямой связи между наколкой на лице и проблемах с психикой нет. Это всего лишь их предположения.
Источник:
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