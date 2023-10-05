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Что не так с людьми, которые наносят татуировки на лицо

Что не так с людьми, которые наносят татуировки на лицо

Автор:
05 октября 2023 01:13
Сообщество : Психология
Метки: индивидуальность   отклонения   психические расстройства   самовыражение   тату   татуировки   
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Одни исследователи считают, что кто-то так самовыражается. Ну а другие говорят о психических расстройствах.

Есть те, кто категорически против татуировок. Зачем набивать на тело какие-то символы? Каждые несколько лет “обновлять” их или сводить? Никакого смысла в этом они не видят. Да и замечают, что “татуха” хорошо смотрится на молодом и подтянутом теле. А как она будет выглядеть, когда любитель тату доживёт до 70-летнего возраста?

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Но всё равно - фанатов татуировок хватает. Это их дело и, по большому счёту, всем всё равно, что они себе набивают. Исключение делают лишь для любителей наносить тату на лицо. Да и то не всегда.

В 2017 году эксперты журнала "Psychology of Popular Media Culture" заявили, что всё с такими гражданами ок. Просто так они самовыражаются и “подчёркивают свою индивидуальность”. Но не все так оптимистичны.

В 2018 году исследователи "Archives of Suicide Research" обратили внимание на связь между набиванием “татух” на лицо и самоубийством. Как выяснили эксперты, такое может быть из-за того, что подобные рисунки крайне сложно свести. Иногда и вовсе невозможно. И в будущем это может “аукнуться”, ещё как.

А в 2019 году авторы "Journal of Psychiatric Research" тоже погрузились в тему и несмело заявили, что у “некоторых людей, наносящих тату на лицо, могут быть выявлены признаки психических расстройств”. Например, дисморфофобии - когда человек не может адекватно оценить свою внешность, недоволен ею и постоянно хочет изменить. Иногда это приводит к уж очень экзотическим “результатам”.

В целом, учёные очень осторожны в своих оценках. И каждый раз добавляют, что прямой связи между наколкой на лице и проблемах с психикой нет. Это всего лишь их предположения.

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Метки: индивидуальность   отклонения   психические расстройства   самовыражение   тату   татуировки   
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4  комментария
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4k
elllfa 22 минуты назад
Комментарий к фото
Да и в туалетах на стенах тоже рисуют...
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4k
Мочи свиней! 5 минут назад
Эти сосунки по сравнению с этим гением, которого мобилизовали, и пришлось чистить лоб, чтоб в плену не заставили сожрать этот кусок кожи.
Ссылка vk.com
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1k
Vas_26 9 минут назад
Так что нам хотел донести автор этой статьи?
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37k
russger 9 минут назад
Мой внутренний диванный психолог говорит, что они просто дол.бо.ё.бы.
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