Что не так с людьми, которые наносят татуировки на лицо

Есть те, кто категорически против татуировок. Зачем набивать на тело какие-то символы? Каждые несколько лет “обновлять” их или сводить? Никакого смысла в этом они не видят. Да и замечают, что “татуха” хорошо смотрится на молодом и подтянутом теле. А как она будет выглядеть, когда любитель тату доживёт до 70-летнего возраста?