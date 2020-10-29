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«Дорогие штучки»: десять самых дорогих картин из коллекций миллиардеров мира

«Дорогие штучки»: десять самых дорогих картин из коллекций миллиардеров мира (11 фото + 1 видео)

Автор:
29 октября 2020 09:27
Сообщество : Искусство
Метки: видео   искусство   картины   коллекция   миллиардер   фото   
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Кому же по карману бессмертные творения мастеров и кто владеет самым дорогим произведением искусства?

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Метки: видео   искусство   картины   коллекция   миллиардер   фото   
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334
кожаный олень 2 часа назад
«Дорогие штучки»: десять самых дорогих картин из коллекций миллиардеров мира
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334
кожаный олень 2 часа назад
"Грязный секрет современного искусства в том, что окончательное право на жизнь ему дает или не дает das Kapital. И только он один. Но перед этим художнику должны дать формальную санкцию те, кто выступает посредником между искусством и капиталом. Люди вроде меня. Арт-элита, решающая, считать железку с помойки искусством или нет." В.Пелевин
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534
AlexG 22 минуты назад
это просто ЦЕДЗИП. В некоторые картины как будто высморкались, а стоят как об твау мат!
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16k
голландец 49 минут назад
Клетчатый

Клетчатый
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3k
KonstantinLeirov 57 минут назад
Походу ничего не понимаю в искусстве
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11k
Yasen_Perec 2 часа назад
Картина "№6" походу с конкурса детского рисунка.
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9k
Алексей 2 часа назад
Ну что же,у них свои ценности)
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