«Дорогие штучки»: десять самых дорогих картин из коллекций миллиардеров мира

Кому же по карману бессмертные творения мастеров и кто владеет самым дорогим произведением искусства?
Миллиардеры порой неплохо зарабатывают на инвестициях в шедевры мирового искусства. По оценкам компании Artprice, в 2018 году работы 100 самых популярных среди коллекционеров художников подорожали на 4,3%, а с 2000 года рост их стоимости значительно обогнал динамику индекса S&P 500. При этом творения отдельных мастеров растут в цене еще более впечатляющими темпами. Например, картины Пабло Пикассо в 2018 году подорожали на 7,4%, а работы Энди Уорхола — на 6,7%.
10. «Портрет Адели Блох-Бауэр I», Густав Климт, $135 млн — Рональд Лаудер
Основному акционеру косметического гиганта Estee Lauder и давнему ценителю живописи Рональду Лаудеру принадлежит картина великого австрийского художника-символиста, одного из основоположников модерна Густава Климта — «Портрет Адели Блох-Бауэр I». Эту работу Лаудер купил в 2006 году за $135 млн.
Картина, известная также как «Золотая Адель» или «австрийская Мона Лиза», считается одним из наиболее значительных полотен Климта и австрийского модерна в целом. В 2015 году про нее даже был снят кассовый фильм «Женщина в золотом» с Хелен Миррен в главной роли. На картине изображена жена еврейского банкира Фердинанда Блоха Адель Блох-Бауэр. В салоне этой супружеской четы в Вене впоследствии собирались именитые живописцы, писатели и политики того времени. Сейчас портрет жены банкира украшает собрание Новой галереи в Нью-Йорке, которая также принадлежит Рональду Лаудеру.
Картина, известная также как «Золотая Адель» или «австрийская Мона Лиза», считается одним из наиболее значительных полотен Климта и австрийского модерна в целом. В 2015 году про нее даже был снят кассовый фильм «Женщина в золотом» с Хелен Миррен в главной роли. На картине изображена жена еврейского банкира Фердинанда Блоха Адель Блох-Бауэр. В салоне этой супружеской четы в Вене впоследствии собирались именитые живописцы, писатели и политики того времени. Сейчас портрет жены банкира украшает собрание Новой галереи в Нью-Йорке, которая также принадлежит Рональду Лаудеру.
9. «Три наброска к портрету Люсьена Фрейда», Фрэнсис Бэкон, $142,4 млн — Эллайн Винн
Эллайн Винн, бывшей жене игорного магната Стива Винна, в 2013 году посчастливилось приобрести на аукционе Christie’s в Нью-Йорке триптих британского художника Фрэнсиса Бэкона «Три наброска к портрету Люсьена Фрейда». Винн заплатила за эту работу $142,4 млн — в то время это был абсолютный рекорд для картин Бэкона.
На каждом холсте триптиха изображен в разных позах давний друг Фрэнсиса Бэкона, британский художник Люсьен Фрейд — внук знаменитого психоаналитика Зигмунда Фрейда. Общая гамма этих картин несколько ярче, чем у других работ Бэкона — на этот раз он предпочел оранжево-коричневый фон. Триптих был написан в 1969 году в Королевском колледже искусства — там у художника была достаточно просторная мастерская, чтобы работать сразу с тремя большими холстами.
На каждом холсте триптиха изображен в разных позах давний друг Фрэнсиса Бэкона, британский художник Люсьен Фрейд — внук знаменитого психоаналитика Зигмунда Фрейда. Общая гамма этих картин несколько ярче, чем у других работ Бэкона — на этот раз он предпочел оранжево-коричневый фон. Триптих был написан в 1969 году в Королевском колледже искусства — там у художника была достаточно просторная мастерская, чтобы работать сразу с тремя большими холстами.
8. «Шедевр», Рой Лихтенштейн, $165 млн — Стивен Коэн
Финансовому магнату, владельцу хедж-фондов Стивену Коэну, который по праву считается большим ценителем живописи, принадлежит работа видного американского деятеля поп-арта Роя Лихтенштейна «Шедевр».
В 2017 году финансист купив полотно у знаменитого коллекционера и филантропа Агнес Гунд за $165 млн. Картина была написана Лихтенштейном в 1962 году. Художник вдохновлялся, конечно же, американскими комиксами. Критики назвали эту работу «языковой шуткой, предвосхитившей мировую славу Лихтенштейна». Впоследствии эта картина встала в один ряд с его признанными шедеврами, такими как Whaam! и «Смотри, Микки».
В 2017 году финансист купив полотно у знаменитого коллекционера и филантропа Агнес Гунд за $165 млн. Картина была написана Лихтенштейном в 1962 году. Художник вдохновлялся, конечно же, американскими комиксами. Критики назвали эту работу «языковой шуткой, предвосхитившей мировую славу Лихтенштейна». Впоследствии эта картина встала в один ряд с его признанными шедеврами, такими как Whaam! и «Смотри, Микки».
7. «Лежащая обнаженная» (Nu couché), Амедео Модильяни, $170,4 млн — Лю Ицянь
Китайский инвестор-миллиардер Лю Ицянь уже много лет с огромным энтузиазмом скупает на аукционах редчайшие артефакты за астрономические суммы. В 2015 году он стал счастливым обладателем картины итальянского художника-экспрессиониста Амедео Модильяни «Лежащая обнаженная» (Nu couché). Лю Ицянь купил ее на аукционе Christie's в Нью-Йорке за $170,4 млн и немедленно расплатился за нее своей картой American Express.
6. «Алжирские женщины» («Версия О»), Пабло Пикассо, $179,4 млн — Хамад бен Джасим бен Джабер Аль Тани
Бывший премьер-министр Катара, миллиардер Хамад бен Джасим бен Джабер Аль Тани в 2015 году купил на аукционе Christie’s в Нью-Йорке работу великого Пабло Пикассо «Алжирские женщины» («Версия О»). Катарский инвестор заплатил за нее $179,4 млн.
Эта картина — одно из 15 полотен Пикассо, вдохновленных произведением французского художника Эжена Делакруа «Алжирские женщины в своих покоях». Пикассо написал эту серию в 1954-1955 годах как дань уважения Делакруа. Картины с алжирскими женщинами по праву считаются шедеврами кубизма.
Эта картина — одно из 15 полотен Пикассо, вдохновленных произведением французского художника Эжена Делакруа «Алжирские женщины в своих покоях». Пикассо написал эту серию в 1954-1955 годах как дань уважения Делакруа. Картины с алжирскими женщинами по праву считаются шедеврами кубизма.
5. Картина «№ 6 (фиолетовый, зеленый и красный)», Марк Ротко, $186 млн — Дмитрий Рыболовлев
Единственный россиянин в нашем рейтинге, председатель футбольного клуба «Монако» и бывший акционер «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев в 2014 году стал обладателем картины «№ 6 (фиолетовый, зеленый и красный)» американского художника с белорусскими корнями Марка Ротко, ведущего представителя абстрактного импрессионизма. За это полотно Рыболовлев отдал $186 млн.
Впоследствии покупка привела к скандальной тяжбе бизнесмена с арт-дилером Ивом Бувье, у которого он покупал картины. По мнению Рыболовлева, Бувье серьезно завышал стоимость полотен. Так или иначе, эта работа Ротко, написанная в 1951 году в технике светового поля, считается одним из лучших произведений художника.
Впоследствии покупка привела к скандальной тяжбе бизнесмена с арт-дилером Ивом Бувье, у которого он покупал картины. По мнению Рыболовлева, Бувье серьезно завышал стоимость полотен. Так или иначе, эта работа Ротко, написанная в 1951 году в технике светового поля, считается одним из лучших произведений художника.
4. «Нафеа Фаа Ипойпо», Поль Гоген, $210 млн — шейха Аль-Маясса
Катарскую принцессу шейху Аль-Маяссу журнал Economist в свое время назвал самой влиятельной женщиной в мире искусства. В 2014 году принцесса купила в частной сделке полотно французского живописца Поля Гогена «Нафеа Фаа Ипойпо», что в переводе означает «Когда ты выйдешь замуж», за $210 млн.
Эту картину знаменитый постимпрессионист написал во время свой первой поездки на Таити в 1892 году. Как и другие работы с изображениями местных женщин, это полотно французские критики сперва приняли совершенно равнодушно. Тем приятнее было бы художнику узнать, какие суммы за его произведения выкладывают в XXI веке.
Эту картину знаменитый постимпрессионист написал во время свой первой поездки на Таити в 1892 году. Как и другие работы с изображениями местных женщин, это полотно французские критики сперва приняли совершенно равнодушно. Тем приятнее было бы художнику узнать, какие суммы за его произведения выкладывают в XXI веке.
3. «Игроки в карты», Поль Сезанн, $250 млн — семья эмира Катара
В 2011 году семья эмира Катара приобрела за $250 млн знаменитое полотно Поля Сезанна «Игроки в карты». Эта картина — одна из пяти работ, написанных мастером в 1890-х годах и имеющих такое же название. На ней изображены двое мужчин из Прованса, сидящие за карточной игрой и изучающие свои руки.
Искусствоведы назвали эту картину «человеческим натюрмортом», что очень понравилось американскому журналу The New Yorker. Издание даже опубликовало забавную пародию на нее, где мужчины играли не на деньги, а на фрукты. Картина, приобретенная королевской семьей Катара, так и не была выставлена на всеобщее обозрение. Зато четыре другие работы Сезанна из этой серии можно увидеть в главных музеях мира, включая парижский музей д’Орсе и нью-йоркский Метрополитен-музей.
Искусствоведы назвали эту картину «человеческим натюрмортом», что очень понравилось американскому журналу The New Yorker. Издание даже опубликовало забавную пародию на нее, где мужчины играли не на деньги, а на фрукты. Картина, приобретенная королевской семьей Катара, так и не была выставлена на всеобщее обозрение. Зато четыре другие работы Сезанна из этой серии можно увидеть в главных музеях мира, включая парижский музей д’Орсе и нью-йоркский Метрополитен-музей.
2. «Обмен», Виллем де Кунинг, $300 млн — Кен Гриффин
Основатель хедж-фонда Citadel, финансовый магнат Кен Гриффин в 2015 году купил у фонда Дэвида Геффена самое дорогое произведение современного искусства в мире — картину под названием «Обмен», которую написал нидерландский абстрактный экспрессионист Виллем де Кунинг. Стоимость сделки составила баснословные $300 млн.
Эта работа была написана в 1955 году в Нью-Йорке — именно этот город вдохновил художника на ее создание. В своей картине де Куннинг пытался запечатлеть динамизм мегаполиса посредством жестового движения. Примечательно, что фонд Дэвида Геффена продал полотно Гриффину в пакете с другой весьма дорогостоящей работой — картиной Джексона Поллока «Номер 17А». За нее финансист заплатил $200 млн.
Эта работа была написана в 1955 году в Нью-Йорке — именно этот город вдохновил художника на ее создание. В своей картине де Куннинг пытался запечатлеть динамизм мегаполиса посредством жестового движения. Примечательно, что фонд Дэвида Геффена продал полотно Гриффину в пакете с другой весьма дорогостоящей работой — картиной Джексона Поллока «Номер 17А». За нее финансист заплатил $200 млн.
1. «Спаситель мира», Леонардо да Винчи, $450 млн — предположительно, Мухаммед ибн Салман
После инвестиций Гриффина в искусство кажется, что заплатить за картину больше просто невозможно. Но у любви к живописи нет пределов. Первое место — у наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана, который, если верить источникам New York Times, купил самую дорогую картину в мире — полотно Леонардо да Винчи «Спаситель мира». Принц отдал за него на аукционе Christie’s в Нью-Йорке в 2017 году целых $450,3 млн.
Посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне и сам аукционный дом Christie’s, впрочем, уверяют, что настоящим покупателем был департамент культуры и туризма Абу-Даби, который приобрел картину для филиала Лувра в столице ОАЭ. Для предыдущего владельца картины — российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева — эта сделка стала самой успешной в жизни. Ведь сам он в свое время купил полотно лишь за $127,5 млн.
Недавно «Спаситель мира» вновь приковал к себе внимание мировой прессы. Историк искусства Бен Льюис со ссылкой на источники в парижском Лувре заявил, что представители музеи сомневаются в авторстве картины. По их мнению, ее мог написать не сам да Винчи, а кто-то из его учеников. Если «Спаситель мира» действительно получит такое описание, стоимость полотна снизится в 300 раз до $1,5 млн, считает Льюис.
Посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне и сам аукционный дом Christie’s, впрочем, уверяют, что настоящим покупателем был департамент культуры и туризма Абу-Даби, который приобрел картину для филиала Лувра в столице ОАЭ. Для предыдущего владельца картины — российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева — эта сделка стала самой успешной в жизни. Ведь сам он в свое время купил полотно лишь за $127,5 млн.
Недавно «Спаситель мира» вновь приковал к себе внимание мировой прессы. Историк искусства Бен Льюис со ссылкой на источники в парижском Лувре заявил, что представители музеи сомневаются в авторстве картины. По их мнению, ее мог написать не сам да Винчи, а кто-то из его учеников. Если «Спаситель мира» действительно получит такое описание, стоимость полотна снизится в 300 раз до $1,5 млн, считает Льюис.
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