«Дорогие штучки»: десять самых дорогих картин из коллекций миллиардеров мира

После инвестиций Гриффина в искусство кажется, что заплатить за картину больше просто невозможно. Но у любви к живописи нет пределов. Первое место — у наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана, который, если верить источникам New York Times, купил самую дорогую картину в мире — полотно Леонардо да Винчи «Спаситель мира». Принц отдал за него на аукционе Christie’s в Нью-Йорке в 2017 году целых $450,3 млн.



Посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне и сам аукционный дом Christie’s, впрочем, уверяют, что настоящим покупателем был департамент культуры и туризма Абу-Даби, который приобрел картину для филиала Лувра в столице ОАЭ. Для предыдущего владельца картины — российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева — эта сделка стала самой успешной в жизни. Ведь сам он в свое время купил полотно лишь за $127,5 млн.



Недавно «Спаситель мира» вновь приковал к себе внимание мировой прессы. Историк искусства Бен Льюис со ссылкой на источники в парижском Лувре заявил, что представители музеи сомневаются в авторстве картины. По их мнению, ее мог написать не сам да Винчи, а кто-то из его учеников. Если «Спаситель мира» действительно получит такое описание, стоимость полотна снизится в 300 раз до $1,5 млн, считает Льюис.