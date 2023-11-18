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Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного просмотра!
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4.
Юрий Никулин
– В моей жизни не раз определяющую роль играл именно случай. Анализируя прошлое и раздумывая о нем, я прихожу к выводу, что он бывает только у тех, кто ищет, кто хочет, кто ждет появления этого случая и делает все от себя зависящее для того, чтобы исполнить свою мечту, желание. • Юрий Никулин
5.
Олег Табаков
Готовясь к роли в фильме "Мэри Поппинс, до свидания!", Олег Табаков учился ходить на каблуках, освоил маникюрные премудрости и наблюдал за особенностями поведения своей тёщи.
8.
Иван Лапиков и певец Юрий Антонов во время съемок фильма Александра Косарева «Прежде, чем расстаться».
12.
Василий Лановой и Олег Ефремов в зале Кремлевского Дворца съездов во время работы 18-го съезда ВЦСПС, 1987 год.
16.
Режиссер Георгий Натансон вместе с Натальей Гундаревой и Александром Кузнецовым на съемках фильма «Аэлита, не приставай к мужчинам», 1988 год.
18.
Наталья Кустинская.
Красота Натальи стала явлением международного масштаба. В 1960-е годы французский журнал Candide включил ее в десятку самых красивых актрис мира.
19.
Лидия Федосеева-Шукшина, режиссер Георгий Данелия и актриса Софико Чиаурели на XX Всесоюзном кинофестивале, 1987 год.
21.
Александр Абдулов и Ирина Алферова на арене Московского цирка во время подготовки новогодней передачи «Аттракцион», 1982 год.
22.
15 ноября отметила своё 80-летие Лариса Мондрус
Лариса Мондрус — одна из самых ярких советских эстрадных певиц. Впервые она появилась на отечественной эстраде в 1964 году, когда ей был всего 21 год. И сразу же стала очень популярной, завоевав сердца людей своим ярким, самобытным тембром голоса и личным обаянием. 🎶 Такие её хиты, как «Синий лён», «Свет у тебя в окне», «Озерный край», «Воспоминание», «Проснись и пой», «Только любовь права», «Снежинка», «Листопад» и многие другие навсегда вошли в «золотой фонд» советской эстрады.
25.
Анатолий Папанов и Андрей Миронов.
Это был, наверное, самый любимый актёрский дуэт советского кино. Они были абсолютно разные и соединились в актерский дуэт благодаря давно открытому единству противоположностей. Открытием этого дуэта мы обязаны, пожалуй, Эльдару Рязанову. Хотя Андрей Миронов и Анатолий Папанов работали в одном театре — Московском театре сатиры у Валентина Плучека, именно на экране их впервые восприняли единым целым. Дима Семицветов и его тесть — отставник Сокол-Кружкин явились к нам в "Берегись автомобиля", и мы их запомнили очень хорошо, несмотря на другой мощный актерский дуэт — Иннокентия Смоктуновского и Олега Ефремова.
28.
Анатолий Папанов с женой Надеждой Каратаевой
Надежда Каратаева Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. Участница Великой Отечественной войны.
30.
9 ноября человеку-эпохе, великому композитору Александре Пахмутовой исполнилось 94 года!
Александра Николаевна написала за всю жизнь более 400 песен. Среди самых известных: «Надежда», «Старый клён», «Нежность», «Трус не играет в хоккей», «Хорошие девчата», «Мелодия», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Как молоды мы были», «Беловежская пуща» и многие др. Свои песни Александра Пахмутова писала вместе со своим мужем, поэтом-песенником Николаем Добронравовым. Этот гениальный союз просуществовал более 60 лет. К сожалению, в этот раз праздник впервые за 67 лет Александра Николаевна встречает без супруга – Николай Добронравов умер в сентябре этого года
33.
13 ноября отметила своё 65-летие Елена Цыплакова
Всего фильмография Елены Цыплаковой насчитывает более 40 ролей в кино. Елена Цыплакова — не только талантливая актриса, но также и режиссер. Как режиссёр она сняла такие картины, как, «Камышовый рай», «На тебя уповаю», «Семейные тайны», «Женщина без прошлого», «Кармелита», «Пока станица спит» и другие.
38.
18 ноября 1927 года родился Эльдар Рязанов
В кино Эльдар Рязанов пришёл в 1955 году, когда устроился на «Мосфильм». Здесь его первой творческой работой стал яркий и озорной фильм «Карнавальная ночь». Последующие киноработы режиссёра также стали классикой отечественного кинематографа ➡️ «Девушка без адреса», «Гусарская баллада», «Берегись автомобиля», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Старики-разбойники», «Ирония судьбы, или с лёгким паром!», «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «Гараж» и «О бедном гусаре замолвите слово». И это только малый список работ знаменитого кинорежиссера.
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