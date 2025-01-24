"Они лучшие!": кубинка похвалилась своим мужем и открыла портал в зал славы русских мужчин

Бывает, что русские женщины мечтают о замужестве с иностранцем, не подозревая, какое сокровище ходит рядом. Иногда, чтобы оценить соотечественника, стоит ошибиться. Или почитать комментарии девушек, которым есть с кем сравнивать.
Межнациональные браки - не редкость и в России, и за рубежом. Молодая кубинка Salma Ataury познакомилась с русским парнем, вышла за него замуж и пребывает в восторге от своего супруга.
Она с радостью делится своим счастьем в соцсети, а одна из публикаций, в которой девушка заявила, что русские - лучшие мужья, вышла в топ.
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Оказалось, за рубежом весьма ценят русских мужчин. Они галантны, предупредительны, нежны и относятся к женщине не как к равноправному другу-партнёру, а как к королеве. Также в числе достоинств русских мужчин - настоящая мужская энергетика и верность традиционным ценностям, что теперь в западном мире встречается все реже и реже.
Русские прекрасно ухаживают, и с ними девушка чувствует себя настоящей принцессой. Мужчинам из России незазорно открыть и придержать перед дамами дверь, а еще он почти никогда не предложит оплатить пополам чек. Только русский придёт на первое свидание с цветами, и даже если девушка ему не понравится, постарается не портить ей настроение и проведёт вечер так, чтобы ей было интересно.
После таких слов в комментариях появились иностранки, которые захотели повстречаться с русскими парнями.
Одна из комментаторов сообщила, что побывав замужем за русским, не захочешь никаких других отношений, и её с удовольствием поддержали.
Разумеется, в комментарии пришли русские девушки, которые оставили каплю дёгтя, сообщив, что не все соотечественники так хороши, как их тут расхваливают.
Возможно, это те, кому не очень повезло с отношениями. А чтобы русские мужчины не тушевались от негативных комментариев, им следует запомнить: они лучшие!
Парень из России, знай: ты лучший!
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пожелаю им удачи и СЧАСТЬЯ
Тут нужно какой-то национальный проект замутить. По обмену маргинальными слоями населения!
найти девственницу старше 14 лет на Кубе нереальное занятие, парню надо в свой первый раз очень хорошо постараться иначе ему другие просто не дадут, та что будет с ним в первый раз расскажет всей школе как он в постели. Так что вперёд и с песней, откуда информация??? так в своё время, очень много общался со студентами кубинцами и другими арабами))))
Я через такое прошёл. И теперь стараюсь держаться подальше от слишком красивых женщин, даже если они ПОКА ЕЩЁ не испорченные.
По существу. При их нищете любой иностранный кавалер - бог.