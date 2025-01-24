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"Они лучшие!": кубинка похвалилась своим мужем и открыла портал в зал славы русских мужчин

"Они лучшие!": кубинка похвалилась своим мужем и открыла портал в зал славы русских мужчин

Автор:
24 января 2025 18:46
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Комментарии из Соцсетей   кубинка   межнациональный брак   отношения   русские мужчины   семья   
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Бывает, что русские женщины мечтают о замужестве с иностранцем, не подозревая, какое сокровище ходит рядом. Иногда, чтобы оценить соотечественника, стоит ошибиться. Или почитать комментарии девушек, которым есть с кем сравнивать.

Межнациональные браки - не редкость и в России, и за рубежом. Молодая кубинка Salma Ataury познакомилась с русским парнем, вышла за него замуж и пребывает в восторге от своего супруга.


Она с радостью делится своим счастьем в соцсети, а одна из публикаций, в которой девушка заявила, что русские - лучшие мужья, вышла в топ.




Оказалось, за рубежом весьма ценят русских мужчин. Они галантны, предупредительны, нежны и относятся к женщине не как к равноправному другу-партнёру, а как к королеве. Также в числе достоинств русских мужчин - настоящая мужская энергетика и верность традиционным ценностям, что теперь в западном мире встречается все реже и реже.


Русские прекрасно ухаживают, и с ними девушка чувствует себя настоящей принцессой. Мужчинам из России незазорно открыть и придержать перед дамами дверь, а еще он почти никогда не предложит оплатить пополам чек. Только русский придёт на первое свидание с цветами, и даже если девушка ему не понравится, постарается не портить ей настроение и проведёт вечер так, чтобы ей было интересно.



После таких слов в комментариях появились иностранки, которые захотели повстречаться с русскими парнями.


Одна из комментаторов сообщила, что побывав замужем за русским, не захочешь никаких других отношений, и её с удовольствием поддержали.



Разумеется, в комментарии пришли русские девушки, которые оставили каплю дёгтя, сообщив, что не все соотечественники так хороши, как их тут расхваливают.



Возможно, это те, кому не очень повезло с отношениями. А чтобы русские мужчины не тушевались от негативных комментариев, им следует запомнить: они лучшие!




Парень из России, знай: ты лучший!

Источник:

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Метки: Видео   Комментарии из Соцсетей   кубинка   межнациональный брак   отношения   русские мужчины   семья   
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44  комментария
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99k
Херанука Паибалу 20 часов назад
Кубиночка чертовски хороша !
.
пожелаю им удачи и СЧАСТЬЯ
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10k
Maddy8 9 минут назад
Расслабляем булки. Это не про тех, кто пьёт пиво, отращивает пузо и имеет плешь. Нужно быть молодым и подтянутым.
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12k
Просветлённый 2 часа назад
Всегда выглядит привлекательным заморский противоположный пол чем свой родной.
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45k
koleos72 3 часа назад
Нищие иностранки любят богатых руских мужчин! Понятно, что Вася Курдопаев из деревни Перидристовка Подзал.упинского района, Кубу только на карте в школе видел.
Тут нужно какой-то национальный проект замутить. По обмену маргинальными слоями населения!
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11k
Maximvs 5 часов назад
Так надо не кубанку, а кубинку было искать.. вот где я просчитался....
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1k
Игорь 6 часов назад
Ну что же, это хорошая тенденция. А то всё про наших девушек, которые находят счастье в бракам с иностранцами. Особенно не приятно читать о тех, кто меняет вероисповедание, т.к. они не понимают, что делают... Счастья всем соотечественникам!
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1k
whytez 7 часов назад
Звучат те же оленьи лозунги, что и у нас. Щедрый, как к королеве... Свои, видимо, этих прынцесс уже послали нахер, и те потянулись на север, где ещё бродят стада непуганных оленей.
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127
Карабас 10 часов назад
Счастья и удачи этой паре.
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5k
Мухамедов Александр Ашурович 13 часов назад
для справки....
найти девственницу старше 14 лет на Кубе нереальное занятие, парню надо в свой первый раз очень хорошо постараться иначе ему другие просто не дадут, та что будет с ним в первый раз расскажет всей школе как он в постели. Так что вперёд и с песней, откуда информация??? так в своё время, очень много общался со студентами кубинцами и другими арабами))))
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1k
алекс 15 часов назад
Волшебное слово - ДЕНЬГИ!!
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13k
Vital Idol 15 часов назад
дык энтож из злоипучего пиндосовского интасрама!!! не зря его запретили, там все всё врут!!!
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2k
Dema 15 часов назад
Русские бабы зажрались.
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9k
a6m5 16 часов назад
Если настоящий русский мужчина реально влюбится, то он реально будет относиться к своей женщине как к королеве. Но, часто этим мы портим женщин. Они начинают воспринимать это как должное, и требуют всё больше и больше.
Я через такое прошёл. И теперь стараюсь держаться подальше от слишком красивых женщин, даже если они ПОКА ЕЩЁ не испорченные.
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9k
a6m5 16 часов назад
Болгары тоже восхитились? ©
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262
Ruger2245 16 часов назад
Фильм постанова.
По существу. При их нищете любой иностранный кавалер - бог.
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5k
Rom 17 часов назад
А он в восторге от ее жопы!
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59k
Прораб 17 часов назад
Да вы тут е.банулись на отличненько! Какая к херам кубинка! Фото на раз два вылезает в поисковиках. Постановка однако...
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10k
Mauritanien 17 часов назад
Мужиков нормальных бабы же и портят своей вседозволенностью и залюбленностю
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37k
Юр21 18 часов назад
К сожалению у нас тоже выросло поколения говноедов не способных ни оплатить ужин в ресторане, ни подарить девушке цветы, никомуничегонедолжные млядь...
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11k
РАТНИК 18 часов назад
Просто много плохих стереотипов образовалось и русские девушки идут замуж за восточную "сказку" и попадают в АД. Чернильных и спидозных дур просто кишит.
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7k
Сергей Борисов 18 часов назад
Совет да любовь !
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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