"Они лучшие!": кубинка похвалилась своим мужем и открыла портал в зал славы русских мужчин





Русские прекрасно ухаживают, и с ними девушка чувствует себя настоящей принцессой. Мужчинам из России незазорно открыть и придержать перед дамами дверь, а еще он почти никогда не предложит оплатить пополам чек. Только русский придёт на первое свидание с цветами, и даже если девушка ему не понравится, постарается не портить ей настроение и проведёт вечер так, чтобы ей было интересно.





