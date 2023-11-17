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Дизайнеры, которые вместо стульев сделали диковину

Дизайнеры, которые вместо стульев сделали диковину

Автор:
17 ноября 2023 22:30
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: дизайнеры   заморочились   интерьер   мебель   стулья   стулья в кафе   
1600
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Порой дизайнеры до того чудят, что вместо стульев придумывают совершенно неожиданные и нелепые вариации. Почему нельзя сделать обычный стул? Именно так вопрошают люди из нашей подборки.

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Метки: дизайнеры   заморочились   интерьер   мебель   стулья   стулья в кафе   
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3  комментария
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36k
Андрей Иванов Час назад
Всё представленное - исключительно для "непохожести". Ничего действительно оригинально приятного и интересного.
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53k
turyst 6 минут назад

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48k
Максим Т. Час назад
Дезигнеры, блд


- Я дизайнер.
- Вижу, что не Иванов...
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