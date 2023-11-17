Дизайнеры, которые вместо стульев сделали диковину

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Порой дизайнеры до того чудят, что вместо стульев придумывают совершенно неожиданные и нелепые вариации. Почему нельзя сделать обычный стул? Именно так вопрошают люди из нашей подборки.
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