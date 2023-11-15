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Как менялся парк 850-летия Москвы, крупнейший в ЮВАО

Как менялся парк 850-летия Москвы, крупнейший в ЮВАО

Автор:
15 ноября 2023 14:56
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: ЮВАО   благоустройство   г. Москва   до и после   парк   
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Парк 850-летия Москвы был создан еще в 1997 году, но длительное время его территория была неблагоустроенной.

В 2012-2016 годах здесь проложили одну из первых в городе велосипедных дорожек длиной 5,4 км, построили детские и спортивные площадки, разбили газоны. Однако уровень комфорта не соответствовал запросам жителей.

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В 2017-2018 годах после благоустройства в парке появились: новые пешеходные дорожки и променад с удобными спусками к воде, места для занятий биатлоном и греблей, лыжероллерная трасса, 16 спортивных и 14 детских площадок, а также 6 площадок для выгула домашних животных.


Были созданы амфитеатр и торговые павильоны, появился сухой фонтан. В парке установили туалетные модули, приспособленные для маломобильных граждан.

Как итог, сегодня парк 850-летия Москвы - одно из лучших мест в городе для занятий спортом, отдыха и прогулок.


Однако на этом благоустройство не заканчивается - в этом году в парке появились два больших катка с искусственным льдом. Рядом есть пункт проката и отапливаемая раздевалка.


Первый каток находится в 5-м квартале Капотни. Его создали вместо демонтированного ранее катка в 1-м квартале Капотни. Теперь здесь два ледовых поля для массового катания и хоккейная коробка.


Второй каток расположен напротив дома 35 по улице Марьинский Парк, на месте старой хоккейной коробки.

Есть на территории парка и третий каток - он находится на улице Поречной (возле дома 3). Все ледовые площадки можно посетить бесплатно.


Кроме того, в парке в этом году создали дополнительный участок лыжной трассы протяженностью 3 км. Общая длина лыжни теперь составит 15,5 км, а общая протяженность возможных маршрутов для катания - 28 км.


Трасса полностью освещена и имеет собственную систему частичного искусственного оснежения. Рядом есть раздевалки и пункты проката спортивного снаряжения. Трасса пользуется большой популярностью у любителей лыжного спорта, к тому же здесь регулярно проводят крупные соревнования.

Вот так территория, которая ранее представляла собой частично заболоченный, почти заброшенный и пустынный берег реки, преобразилась в приятное общественное пространство.

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Метки: ЮВАО   благоустройство   г. Москва   до и после   парк   
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7  комментариев
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Fiverknot 7 часов назад
Боты набежали, плюсиков наставили. А рассказать что там около парка в районе Братеево было почему-то как всегда не хотят)
Как и про Очаково-Матвеевское, где там ПИК гигантский квартал застраивает. Хотя жить на той земле мягко говоря вредно для здоровья.
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