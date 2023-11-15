Как менялся парк 850-летия Москвы, крупнейший в ЮВАО

Как итог, сегодня парк 850-летия Москвы - одно из лучших мест в городе для занятий спортом, отдыха и прогулок.

Однако на этом благоустройство не заканчивается - в этом году в парке появились два больших катка с искусственным льдом. Рядом есть пункт проката и отапливаемая раздевалка.

Первый каток находится в 5-м квартале Капотни. Его создали вместо демонтированного ранее катка в 1-м квартале Капотни. Теперь здесь два ледовых поля для массового катания и хоккейная коробка.

Второй каток расположен напротив дома 35 по улице Марьинский Парк, на месте старой хоккейной коробки.