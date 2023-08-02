35 фотографий, вселяющих ужас в мегалофоба

Мегалофобия - это страх, возникающий при виде больших объектов. Среди распространенных триггеров - небоскребы, статуи, горы, корабли и даже животные, такие как слоны или киты. Давайте заглянем в интернет-сообщество Megalophobia, где собрана настоящая коллекция подобных примеров.

Даже если вы никогда не испытывали подобный страх, эти снимки впечатлят вас.