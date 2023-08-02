35 фотографий, вселяющих ужас в мегалофоба

Мегалофобия - это страх, возникающий при виде больших объектов. Среди распространенных триггеров - небоскребы, статуи, горы, корабли и даже животные, такие как слоны или киты. Давайте заглянем в интернет-сообщество Megalophobia, где собрана настоящая коллекция подобных примеров.
Даже если вы никогда не испытывали подобный страх, эти снимки впечатлят вас.
Когнитивный нейробиолог Кристиан Джарретт подчеркивает, что мегалофобия сама по себе не рассматривается как отдельное заболевание, а скорее представляет очень редкую и специфическую форму психиатрического диагноза, известного как "специфическая фобия". По оценкам, около 7-10% населения страдают фобиями.
Он стал первым человеком, работавшим в открытом космическом пространстве без какой-либо механической связи с кораблем.
В основном обитает на глубине 2000 м и лучше всего приспособлен к холодной и богатой кислородом воде.
20. Редкий снимок задней части плотины Гувера до того, как она была скрыта водой, 1936 год
31. Жилой комплекс Les Espaces D’abraxas был спроектирован Рикардо Бофиллом в 1978 году, расположен в Нуази-ле-Гран, примерно в 16 км от Парижа , Франция
Источник: — переведено специально для fishki.net
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
Только с осьминогом - Фотошоп, они таких размеров не достигают...