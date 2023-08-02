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35 фотографий, вселяющих ужас в мегалофоба

35 фотографий, вселяющих ужас в мегалофоба

Автор:
02 августа 2023 09:51
Сообщество : ФотоМир
Метки: Мегалофобия   Размер   гигант   мир   объект   природа   фотография   
1392
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Мегалофобия - это страх, возникающий при виде больших объектов. Среди распространенных триггеров - небоскребы, статуи, горы, корабли и даже животные, такие как слоны или киты. Давайте заглянем в интернет-сообщество Megalophobia, где собрана настоящая коллекция подобных примеров.

Даже если вы никогда не испытывали подобный страх, эти снимки впечатлят вас.

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Когнитивный нейробиолог Кристиан Джарретт подчеркивает, что мегалофобия сама по себе не рассматривается как отдельное заболевание, а скорее представляет очень редкую и специфическую форму психиатрического диагноза, известного как "специфическая фобия". По оценкам, около 7-10% населения страдают фобиями.


Он стал первым человеком, работавшим в открытом космическом пространстве без какой-либо механической связи с кораблем.


В основном обитает на глубине 2000 м и лучше всего приспособлен к холодной и богатой кислородом воде.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мегалофобия   Размер   гигант   мир   объект   природа   фотография   
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2  комментария
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vasilykopkov Полчаса назад
Красивые фото.
Только с осьминогом - Фотошоп, они таких размеров не достигают...
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940
ruslan d Час назад
красота )))
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