Эксцентричный аристократ и его необычные обеды

Специально для псов Фрэнсис заказал кожаные башмачки, чтобы те не ранили лапы во время прогулок по лесу. Каждый вечер граф погружал полдюжины хвостатых товарищей в карету и выезжал с ними на променад.

А к его возвращению слуги уже сервировали стол на 12 персон и по очереди вводили собак, шеи которых были повязаны накрахмаленными до хруста салфетками. Каждая была одета в специальный костюм и изображала джентльмена или леди.

Блюда подавались на тарелках из фамильного сервиза. А пока питомцы поглощали пищу, хозяин развлекал их великосветской беседой. Если манеры псов за столом оставляли желать лучшего, то граф заставлял нарушителей покинуть зал. За дверью провинившихся уже ждали слуги, которые должны были переодеть проказников в импровизированную одежду лакеев. Безобразники по распоряжению хозяина не должны были попадаться ему на глаза в течение недели. Потом наказание считалось завершённым, и всё возвращалось на круги своя.