Эксцентричный аристократ и его необычные обеды

«Напыщенные мужчины и жеманные женщины… Корчат из себя невесть кого. Да эту игру в небожителей ещё и поддерживать надо. Хватит!» Так сказал себя однажды Фрэнсис Генри Эджертон, 8-й граф Бриджуотер (1756 – 1829). И всё переделал под себя.
Юноша получил блестящее образование и стал священником. Что не мешало Фрэнсису оставаться талантливым учёным и увлечённым натуралистом. Тем более что обязанности священника в приходах выполняло доверенное лицо, а солидное наследство позволяло вести приятный образ жизни.
И где-то его увлечение природой перешло черту. Эджертон стал предпочитать общество собачьему и устраивал для своих четвероногих друзей званые обеды и ужины.
Специально для псов Фрэнсис заказал кожаные башмачки, чтобы те не ранили лапы во время прогулок по лесу. Каждый вечер граф погружал полдюжины хвостатых товарищей в карету и выезжал с ними на променад.
А к его возвращению слуги уже сервировали стол на 12 персон и по очереди вводили собак, шеи которых были повязаны накрахмаленными до хруста салфетками. Каждая была одета в специальный костюм и изображала джентльмена или леди.
Блюда подавались на тарелках из фамильного сервиза. А пока питомцы поглощали пищу, хозяин развлекал их великосветской беседой. Если манеры псов за столом оставляли желать лучшего, то граф заставлял нарушителей покинуть зал. За дверью провинившихся уже ждали слуги, которые должны были переодеть проказников в импровизированную одежду лакеев. Безобразники по распоряжению хозяина не должны были попадаться ему на глаза в течение недели. Потом наказание считалось завершённым, и всё возвращалось на круги своя.
Граф долгое время прожил в Париже в компании четвероногих друзей, заменивших ему семью. И изрядно достал соседей специфическим образом жизни. На все претензии он спокойно отвечал, что собаки ведут себя лучше, чем иные джентльмены.
Титул и графство прекратили своё существование после смерти Эджертона. Но граф прославился не только странными привычками. Он оставил Британскому музею солидную библиотеку и учредил фонд, за счёт средств которого было приобретено более 3800 старинных рукописей и книг.
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