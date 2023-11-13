<<И рыбу съесть и сесть. По делу о хищениях продуктов питания в санатории МВД приговорили трансгендера>>

Внушительные сроки получили по приговору Одинцовского суда члены семьи Татьяны Скобёлкиной – директора фирмы «Галант», поставлявшей продукты в ведомственные санатории силовых структур.

Дело Скобёлкиной рассматривалось с 2020 года и у следователей было достаточно времени, чтобы разобраться кто, когда и сколько.

Как стало известно «МК», Скобелкину, ее мужа и сына признали виновными в хищениях, связанных с поставками продуктов в санатории МВД – «Руза» и «Подмосковье».

Речь, в частности, идет о махинациях с рыбой и икрой.

По документам проходило, что в лечебные учреждения поступали дорогие сорта рыбы и красная икра, а на самом деле деликатесы подменили на имитационную икру и дешевые виды морепродуктов. Кроме того, на поставляемые рыбу и мед отсутствовали ветеринарные документы.