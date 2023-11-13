<<И рыбу съесть и сесть. По делу о хищениях продуктов питания в санатории МВД приговорили трансгендера>>

С деликатной проблемой столкнулись сотрудники ФСИН после вынесения приговора Одинцовского суда некой Татьяне Скобелкиной и членам её семьи за хищения, связанные с поставками продуктов в санатории МВД. Дело в том, что один из обвиняемых - трансгендер, и теперь не понятно, в какую колонию его отправлять, - пишет МК.
Внушительные сроки получили по приговору Одинцовского суда члены семьи Татьяны Скобёлкиной – директора фирмы «Галант», поставлявшей продукты в ведомственные санатории силовых структур.
Дело Скобёлкиной рассматривалось с 2020 года и у следователей было достаточно времени, чтобы разобраться кто, когда и сколько.
Как стало известно «МК», Скобелкину, ее мужа и сына признали виновными в хищениях, связанных с поставками продуктов в санатории МВД – «Руза» и «Подмосковье».
Речь, в частности, идет о махинациях с рыбой и икрой.
По документам проходило, что в лечебные учреждения поступали дорогие сорта рыбы и красная икра, а на самом деле деликатесы подменили на имитационную икру и дешевые виды морепродуктов. Кроме того, на поставляемые рыбу и мед отсутствовали ветеринарные документы.
И, хотя администрация санатория подтвердила, что претензий к поставщикам не имеет, против директора «Галанта» и ее родственников было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве и пособничестве при передаче взятки. Взятку же инкриминировали директору санатория «Подмосковье» Павлу Зинову.
Сегодня суд поставил в деле точку и вынес приговор – 8,5 лет Скобелкиной (хотя прокурор запрашивал 15) и по 8 лет ее мужу и сыну. Экс-начальник санатория «Подмосковье» Зинов, до 2014 года возглавлявший департамент материального обеспечения МВД Украины, получил 8 лет и 2 месяца колонии.
В итоге ФСИН оказалась перед сложной проблемой. Дело в том, что муж Скобелкиной примерно 10 лет назад по медицинским показаниям сделал операцию – сменил пол и стал мужчиной. Уже после этого он связал свою судьбу с предпринимательницей. В ходе следствия Скобелкина жаловалась правозащитникам, что необычный статус ее мужа силовики используют для давления.
Мужчину приговорили к отбыванию наказания в колонии строгого режима, где к лицам, поменявшим пол, относятся как к низшей касте. Пока осужденный находится в СИЗО, его дальнейшая судьба пока неясна.
Источник:
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заголовок поста больше похож на описание эпизода какого-нить современного остросюжетного сериала