Почему у рыб уходом за икрой чаще занимается самец

Продолжение рода — дело ответственное и во многом сложное. Неудивительно, что многие животные пытаются скинуть спиногрызов и усайгачить в закат подальше от ответственности. Девять из десяти видов спихивают эту роль на кого-то одного. Но почему среди шерстистых и пернатых все ложится на материнские плечи или сразу на двоих, тогда как в подводном мире геройствует бать-одиночка?

Рыбёх явно не похвалишь за родительские качества. Из 181 изученного семейства 100 знакомят своих деток с самостоятельностью еще на этапе икры по системе «выметал и забыл». В еще 19 царит разброд по видам — какие-то представители ухаживают за потомством, какие-то — нет. Всего в 17 семействах воспитанием занимается самка. А в 47 процветает батеринство. Из цифр более чем очевидно, что суровое мужское воспитание у рыб в приоритете. Почему? Ответ прост: внешнее оплодотворение и полигамия.