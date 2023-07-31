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Почему у рыб уходом за икрой чаще занимается самец

Почему у рыб уходом за икрой чаще занимается самец

Автор:
31 июля 2023 08:06
Сообщество : Животные
Метки: животные   икра   потомство   рыба   самка   самце   
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Когда зачатие происходит в открытой воде, шансы откосить от воспитания потомства у самца и самки практически равны. Однако в силу определённых причин самцы гораздо чаще остаются с детьми.

Продолжение рода — дело ответственное и во многом сложное. Неудивительно, что многие животные пытаются скинуть спиногрызов и усайгачить в закат подальше от ответственности. Девять из десяти видов спихивают эту роль на кого-то одного. Но почему среди шерстистых и пернатых все ложится на материнские плечи или сразу на двоих, тогда как в подводном мире геройствует бать-одиночка?

Рыбёх явно не похвалишь за родительские качества. Из 181 изученного семейства 100 знакомят своих деток с самостоятельностью еще на этапе икры по системе «выметал и забыл». В еще 19 царит разброд по видам — какие-то представители ухаживают за потомством, какие-то — нет. Всего в 17 семействах воспитанием занимается самка. А в 47 процветает батеринство. Из цифр более чем очевидно, что суровое мужское воспитание у рыб в приоритете. Почему? Ответ прост: внешнее оплодотворение и полигамия.

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Когда зачатие происходит в открытой воде, шансы откосить от воспитания потомства практически равны. Кто шустрее — тот и чайлдфри. Тут-то самцы и проигрывают эту гонку. Во-первых, многие виды рыб территориальны. Самцы активно гасят друг друга в попытке захватить клочок песка и водорослей у конкурентов. Будущие отцы не могут просто взять и отлучиться с участка.

Во-вторых, процесс зачатия новой жизни инициируют самки. Именно они первыми мечут икру, и лишь потом самец выпускает свой генетический материал. Пока папаня оплодотворит всю икру — маманя уже успеет умотать за хлебом. Вот и остаётся самец один с рыбятами. Поэтому батеринство для большинства рыб стало единственной альтернативой полному отсутствию заботы.

У млекопитающих и птиц всё наоборот. Новая, жутко продвинутая технология внутреннего оплодотворения и гаджет вроде плаценты не оставили выбора. Последний, кто остаётся с потомством — самка. Именно она рожает дитятю, именно она откладывает яйца. Зато самец в процессе появления потомства участвует только на этапе зачатия. А после его ничего не держит возле деток чисто физиологически!

Прагматичненько получается. Эволюция просто определяет, кто будет тратить все свои силы на драгоценное дитятко, а кто нужен только как источник половины генов. И всё в угоду единственной цели продолжения рода — замещению умирающих особей и перемешиванию генов.

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Метки: животные   икра   потомство   рыба   самка   самце   
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Ариманов Полчаса назад
>Эволюция просто определяет ... в угоду единственной цели продолжения рода
Никакая эволюция ничего не определяет, и никакой цели у эволюции нет и быть не может. Просто по причине отсутствия способного мыслить и целеполагать субъекта "эволюция". Сама по себе эволюция, конечно, существует, но это не определяющий, кому возиться с детьми, субъект, это просто набор закономерностей, подмеченных людьми в природе. Почему у этих рыб бати занимаются головастиками? Потому что дети бать, которые ей не занимались, не выжили, а у тех, кто занимался, получили эволюционное преимущество и заполнили экологическую нишу. Только и всего.
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