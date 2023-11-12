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Как мужик шпица-сатану продавал

Как мужик шпица-сатану продавал

Автор:
12 ноября 2023 06:22
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   кошка   порча имущества   собака   сфинксы   шпиц   
1393
6

Задумываетесь прикупить себе собачку, или супруга с детками поднадоели просьбами о миленьком четвероногом питомце? Вот вам прелюбопытное объявление о продаже очаровательного шпица, который превратил жизнь своего хозяина в настоящий ад праздник.

Белоснежный неприхотливый комочек счастья украсит собой любую квартиру и подарит незабываемые эмоции новым владельцам, бонусом к домашней сатане идет пожилая кошка-сфинкс. Эта парочка, по заверениям хозяина гарантированно избавит от скуки кого угодно.

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Радует только одно, после всех злоключений чувство юмора у хозяина еще пока осталось! 😁


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Метки: Юмор   кошка   порча имущества   собака   сфинксы   шпиц   
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6  комментариев
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6k
heta 53 минуты назад
Я так понял, 238 т.р. - это они столько готовы заплатить, чтобы кто-то забрал это чудище?
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1k
Звёздный странник 7 минут назад
Странно, что за собаку-сатану он оплату рублями требует, а не кровью. Не до конца мужик проработал свой юмор.
Я так и не понял, чтое ест сфинкс. Рлял? Что это?
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1k
LisA 20 минут назад
не, с таким настроением ты слона не продашь:)
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4k
Двестиграмм Час назад
япошки испугались
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6k
Роман Час назад
подарите их Зеленскому.... Он потом возьмет очередной кредит в МВФ на пару лярдов баксов, что бы вернуть их обратно...
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14k
Antique computer Час назад
Шарий продаёт шпица б/у.
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