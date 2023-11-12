Как мужик шпица-сатану продавал

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Задумываетесь прикупить себе собачку, или супруга с детками поднадоели просьбами о миленьком четвероногом питомце? Вот вам прелюбопытное объявление о продаже очаровательного шпица, который превратил жизнь своего хозяина в настоящий
ад праздник.
Белоснежный неприхотливый комочек счастья украсит собой любую квартиру и подарит незабываемые эмоции новым владельцам, бонусом к домашней сатане идет пожилая кошка-сфинкс. Эта парочка, по заверениям хозяина гарантированно избавит от скуки кого угодно.
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Радует только одно, после всех злоключений чувство юмора у хозяина еще пока осталось! 😁
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Я так и не понял, чтое ест сфинкс. Рлял? Что это?