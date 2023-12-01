Привет из 2007: яркие воспоминания, которые навсегда останутся от том времени

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Пользователи поделились историями и знаковыми ситуациями из 2007 года. Тогда и правда всё было совсем иным: и стиль в одежде, и музыка, и жизнь.
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А что вам больше всего запомнилось в 2007?
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