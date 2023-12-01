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Привет из 2007: яркие воспоминания, которые навсегда останутся от том времени

Привет из 2007: яркие воспоминания, которые навсегда останутся от том времени

Автор:
01 декабря 2023 09:50
Сообщество : Юмор
Метки: 2007   Прикол   воспоминания   забавно   молодость   привет из 2007   рокеры   
1036
15

Пользователи поделились историями и знаковыми ситуациями из 2007 года. Тогда и правда всё было совсем иным: и стиль в одежде, и музыка, и жизнь.

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А что вам больше всего запомнилось в 2007?


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Метки: 2007   Прикол   воспоминания   забавно   молодость   привет из 2007   рокеры   
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6  комментариев
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191
ruslan d 24 минуты назад
Да было и было , главное что сейчас
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902
Takerey 6 минут назад
В 2007 я умирала по творчеству Бориса Валеджо и Луиса Ройо и спецом освоила фотошоп, чтобы лепить свою тыковку к их работам. Тащилась до обморока))) Мне казалось это верхом крутизны)
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2k
Александр 13 минут назад
15 лет назад это было, а вроде как вчера)) привет моей бывшей первой жене, наконец то законченному ремонту в квартире и бакс по 25 рублей)) почему то вот какие у меня ассоциации к тому времени.
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5k
Тамара 17 минут назад
А когда бралась за эту работу - не сказали сколько заплатят, да?
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755
H- MER 22 минуты назад
Очень много родных и близких умерло в тот год. А ещё мою кошку бродячие собаки задушили. Так что для меня 2007-й просто забавный мем.
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5k
Наталья 39 минут назад
Комментарий к фото
У моей дочи подобного барахла куча была. До сих пор в шкафу валяются банданы и рюкзаки со слипкнотами и подобными им...
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