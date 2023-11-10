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Продюсер "Симпсонов" опроверг слухи про отказ от сцен, в которых Гомер душит Барта

Продюсер "Симпсонов" опроверг слухи про отказ от сцен, в которых Гомер душит Барта

Автор:
10 ноября 2023 14:14
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Мэтт Грейнинг   барт   гомер   мультсериал   опровержение   симпсоны   удушение   
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Как оказалось, правозащитники неправильно истолковали слова Гомера в последней серии сезона. Плут Гомер вам ещё покажет!

Создатель и исполнительный продюсер мультсериалов "Симпсоны" и "Футурама" Мэтт Грейнинг разрушил надежды правозащитников, опубликовав опровержение информации о том, что Гомер Симпсон в последующих сезонах перестанет душить хулигана Барта.


Автор мультсериала выложил рисунок в своём фирменном стиле, в котором Гомер занимается "воспитательным процессом", называя сына маленьким кликбейтером. А в руках у Барта можно заметить телефон, на экране которого написан кликбейтный заголовок из газет о том, что в "Симпсонах" больше не будет сцен с удушением.

Напомним, что 7 ноября появилась информация о том, что сцен с насилием над ребёнком в мультфильме больше не будет. Поводом для такого предположения стал заключительный эпизод 35-го сезона "Симпсонов" (753-я серия), в котором Гомер признался новому соседу, что больше не душит Барта, поскольку времена изменились.

После выхода эпизода защитники прав детей запустили волну одобрения решения студии Disney отказаться от насилия над Бартом. К примеру, доктор Мелисса Меррик, генеральный директор и президент организации по предотвращению жестокого обращения с детьми в Америке, отметила, что решение шоураннеров пересмотреть внутреннюю традицию после 35 лет существования сериала в эфире станет позитивным примером для миллионов зрителей.


Но, как оказалось, создатели и не собирались отказываться от культовой сцены. И правозащитникам не стоило принимать фразу пройдохи Гомера за чистую монету. Ведь глава семейства Симпсонов знаменит своей непредсказуемостью, разгильдяйством и взрывным характером. Мало ли что он там говорил своему новому соседу!


Известно, что мультсериал продлили на 36 сезон, он выйдет на экраны в 2024 году.

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Метки: Мэтт Грейнинг   барт   гомер   мультсериал   опровержение   симпсоны   удушение   
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3  комментария
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62k
pynh 51 минуту назад
Ну ясенхер не так истолковали. Сериал-то продлили, просмотры нужны, ждите теперь что гомер будет душить барта. В следующей серии. Или в следующей. Или в следующий. Смотря как истолковать.
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8k
rutt 18 минут назад
Главное чтоб в дальнейшем Барт не начал удава душить, а то у них же сексуальное просвещение процветает.
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10k
Гомерчик 45 минут назад
Продюсер "Симпсонов" опроверг слухи про отказ от сцен, в которых Гомер душит БартаПосмотреть
Продюсер "Симпсонов" опроверг слухи про отказ от сцен, в которых Гомер душит Барта
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