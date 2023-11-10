Продюсер "Симпсонов" опроверг слухи про отказ от сцен, в которых Гомер душит Барта

Напомним, что 7 ноября появилась информация о том, что сцен с насилием над ребёнком в мультфильме больше не будет. Поводом для такого предположения стал заключительный эпизод 35-го сезона "Симпсонов" (753-я серия), в котором Гомер признался новому соседу, что больше не душит Барта, поскольку времена изменились.



После выхода эпизода защитники прав детей запустили волну одобрения решения студии Disney отказаться от насилия над Бартом. К примеру, доктор Мелисса Меррик, генеральный директор и президент организации по предотвращению жестокого обращения с детьми в Америке, отметила, что решение шоураннеров пересмотреть внутреннюю традицию после 35 лет существования сериала в эфире станет позитивным примером для миллионов зрителей.





Но, как оказалось, создатели и не собирались отказываться от культовой сцены. И правозащитникам не стоило принимать фразу пройдохи Гомера за чистую монету. Ведь глава семейства Симпсонов знаменит своей непредсказуемостью, разгильдяйством и взрывным характером. Мало ли что он там говорил своему новому соседу!





Известно, что мультсериал продлили на 36 сезон, он выйдет на экраны в 2024 году.