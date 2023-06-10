18 строительных и архитектурных провалов, при создании которых люди явно не пожалели сил и абсурда

Да, провальные ремонты и дизайны, конечно, не самая лучшая вещь, с которой можно столкнуться. Однако к этому явлению не стоит относиться чрезмерно строго. Всё-таки подобные творения способны здорово развеселить и показать, что никто в этом мире не идеален, а изъяны в случае необходимости всегда можно исправить повторным ремонтом.