18 строительных и архитектурных провалов, при создании которых люди явно не пожалели сил и абсурда

Да, провальные ремонты и дизайны, конечно, не самая лучшая вещь, с которой можно столкнуться. Однако к этому явлению не стоит относиться чрезмерно строго. Всё-таки подобные творения способны здорово развеселить и показать, что никто в этом мире не идеален, а изъяны в случае необходимости всегда можно исправить повторным ремонтом.
Когда дело доходит до строительства новеньких зданий и сооружений, многие люди стараются сделать всё возможное, чтобы создать нечто уникальное и выдающееся. Но иногда даже самые опытные строители могут совершать ошибки и воплощать в жизнь шедевры, которые вызывают недоумение у людей, которым посчастливилось увидеть их своими глазами. Неправильно вставленные окна, странно оформленные лестницы и неудачно спрятанные розетки — одни из немногих произведений строительного искусства, которые частенько выходят из-под рук горе-мастеров.
Для кого сделали этот проём?
Схитрили, так схитрили
Наверное, нужно было обратиться к специалисту
Ночной поход в туалет может превратиться в незабываемое приключение
Крыша на максималках
Слегка увлеклись
Что-то подобное происходит, когда ваш компьютер зависает и вы перетаскиваете окно.
Когда всю жизнь мечтал о замке
Строители иногда могут прибегать к необычным сочетаниям материалов и стилей, которые в готовом виде выглядят довольно странно, вызывая улыбку у прохожих.
Интересное строительное решение
Этот Макдоналдс выглядит как бетонная детская тюрьма
А вам нравятся большие окна?
Эти колонны выглядят ужасно
В какой-то момент это превратилось в арт-проект.
А теперь представьте, что в зале выключили свет
Одинокое окно, выходящее в совсем другую комнату
Мост Бетанкура, Россия
При возведении этого моста строители допустили большую ошибку в проектировании.
То ли труба, то ли чья-то неопытность в работе с плиткой создали туалет-змею
Положи ноги на раковину и лежи там, как король.
Почти в каждом женском туалете в моём университете есть эта узкая извилистая лестница
Кто-то хотел сэкономить деньги и место, поэтому сделал балконы с видом на вашего соседа
Моя бабушка купила квартиру, построенную в 2018 году. Я лишь недавно заметил этот сюрприз
Ой, она стесняется!
Источник:
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Выключатель в обрамлении деревянных панелей прекрасная вещь, особенно когда нет света, чтобы его нащупать можно было.
С мостом вообще ничего не понял. Что не так-то? Близко от жилого дома? Так скорее всего места нет свободного для иного расположения, а транспортная развязка необходима.
Широкий фриз под потолком? Судя по архитектуре там изначально вообще не было ровных потолков, сводчатые потолки там были. Вот кому-то захотелось ровных, вот часть свода и пришлось прикрывать фризом, а ниже опустить потолки (типа подвесные) вообще бы не смотрелось.
Кривая лестница в театре? Дык чтобы меньше ходили на сеансе или представлении.
Балконы с видом на соседа? Меня напрягает вообще отсутствие окон выходящих прямо на улицу. Может это для безопасности сделано? Ну типа снайперу ловить нечего, папарацци в пролете и спецслужбам с окон разговоры считать не удастся. Вот если бы окна прямо были, а балконы к соседу, тогда ой.