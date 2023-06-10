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18 строительных и архитектурных провалов, при создании которых люди явно не пожалели сил и абсурда

18 строительных и архитектурных провалов, при создании которых люди явно не пожалели сил и абсурда

Автор:
10 июня 2023 08:18
Сообщество : Юмор
Метки: абсурд   архитектура   неудача   провал   стройка   фото   
4030
19

Да, провальные ремонты и дизайны, конечно, не самая лучшая вещь, с которой можно столкнуться. Однако к этому явлению не стоит относиться чрезмерно строго. Всё-таки подобные творения способны здорово развеселить и показать, что никто в этом мире не идеален, а изъяны в случае необходимости всегда можно исправить повторным ремонтом.

Когда дело доходит до строительства новеньких зданий и сооружений, многие люди стараются сделать всё возможное, чтобы создать нечто уникальное и выдающееся. Но иногда даже самые опытные строители могут совершать ошибки и воплощать в жизнь шедевры, которые вызывают недоумение у людей, которым посчастливилось увидеть их своими глазами. Неправильно вставленные окна, странно оформленные лестницы и неудачно спрятанные розетки — одни из немногих произведений строительного искусства, которые частенько выходят из-под рук горе-мастеров.



Для кого сделали этот проём?

×
×

Схитрили, так схитрили


Наверное, нужно было обратиться к специалисту


Ночной поход в туалет может превратиться в незабываемое приключение


Крыша на максималках


Слегка увлеклись


Что-то подобное происходит, когда ваш компьютер зависает и вы перетаскиваете окно.


Когда всю жизнь мечтал о замке

Строители иногда могут прибегать к необычным сочетаниям материалов и стилей, которые в готовом виде выглядят довольно странно, вызывая улыбку у прохожих.


Интересное строительное решение


Этот Макдоналдс выглядит как бетонная детская тюрьма


А вам нравятся большие окна?


Эти колонны выглядят ужасно

В какой-то момент это превратилось в арт-проект.


А теперь представьте, что в зале выключили свет


Одинокое окно, выходящее в совсем другую комнату


Мост Бетанкура, Россия

При возведении этого моста строители допустили большую ошибку в проектировании.


То ли труба, то ли чья-то неопытность в работе с плиткой создали туалет-змею

Положи ноги на раковину и лежи там, как король.


Почти в каждом женском туалете в моём университете есть эта узкая извилистая лестница


Кто-то хотел сэкономить деньги и место, поэтому сделал балконы с видом на вашего соседа


Моя бабушка купила квартиру, построенную в 2018 году. Я лишь недавно заметил этот сюрприз


Ой, она стесняется!


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Метки: абсурд   архитектура   неудача   провал   стройка   фото   
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5  комментариев
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8k
Trenzel2003 9 часов назад
А ваша бабушка в америке живет? Вроде их стандарт розеток.
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48k
turyst 4 часа назад
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2k
Сергей Шляхтов 5 часов назад
Как-то на ляпы тут мало что похоже. Та же узкая дверь вполне может быть в кладовку. Хотя, поговаривают, такие двери частенько встречаются в столовую у монахов. Как культурно намекнуть, что толстым здесь не рады? Развалит такой жиртрест унитаз, а ему еще за лечение и моральный ущерб плати. В общем узкие двери хорошее изобретение.
Выключатель в обрамлении деревянных панелей прекрасная вещь, особенно когда нет света, чтобы его нащупать можно было.
С мостом вообще ничего не понял. Что не так-то? Близко от жилого дома? Так скорее всего места нет свободного для иного расположения, а транспортная развязка необходима.
Широкий фриз под потолком? Судя по архитектуре там изначально вообще не было ровных потолков, сводчатые потолки там были. Вот кому-то захотелось ровных, вот часть свода и пришлось прикрывать фризом, а ниже опустить потолки (типа подвесные) вообще бы не смотрелось.
Кривая лестница в театре? Дык чтобы меньше ходили на сеансе или представлении.
Балконы с видом на соседа? Меня напрягает вообще отсутствие окон выходящих прямо на улицу. Может это для безопасности сделано? Ну типа снайперу ловить нечего, папарацци в пролете и спецслужбам с окон разговоры считать не удастся. Вот если бы окна прямо были, а балконы к соседу, тогда ой.
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7k
перевозчик 9 часов назад
Комментарий к фото
тут и с включенным светом особо не побегаешь...
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