Крайне важно учитывать тип загрязнения, чтобы вывести его.

Водорастворимая краска

Соответствует экологическим нормам. Основа – вода, поэтому структура не слишком плотная.

Такие краски быстро впитываются в ткань.

Желательно сразу приходить домой и снимать одежду, переодеваться, а затем – приступать к выведению пятна.

Эффективный способ – смешать жидкий стиральный порошок, моющее средство для посуды, пятновыводитель. Получившейся смесью нужно осторожно протирать загрязненный участок вещи. Обычно остается не более 15% краски, а затем поможет стирка в машине, но с добавлением пятновыводителя.

Масляная краска

Основа – олифа. Вывести загрязнение будет затруднительнее.

Нужно взять растительное масло и нанести его на ватный диск, после чего – протирать участок.

Эффективным может быть моющее для посуды. Оно хорошо подходит для устранения жирных пятен на тканях.

В исключительных случаях нужно использовать спирт, растворитель, очищенный бензин. Такие средства более сильные, поэтому они способны влиять на структуру материала.

Для выведения масляной краски также часто используют скипидар. Считается, что это средство – не агрессивное.

Акриловая краска