Удалять краску с одежды важно с учетом особенностей ткани. Необходимо действовать правильно и осторожно, чтобы не повредить вещь. Желательно долго не оттягивать с процессом, чтобы было проще проводить мероприятие.
Содержание
Типы тканей и их реакция на различные виды краски
Необходимо принять во внимание тип материала. Удаление пятен с натуральных тканей – простой способ, а с деликатных и синтетических – сложный.
Если выбрать и использовать средство неправильно, будет нарушена структура материала и вещь окажется испорченной.
Спирт, уксус, моющие средства хорошо справляются с поставленной задачей. С уайт-спиритом, керосином, скипидаром необходимо быть очень осторожными, ведь они подходят только для жестких и плотных тканей.
Использование моющих средств и отбеливателей
Такие средства подходят для устранения свежих загрязнений. Основные народные методы:
- Отбеливатель и хлор. Этот вариант подходит не всегда. Он нежелателен для деликатных, цветных и темных тканей. Подходит только для прочных и плотных материалов, ведь они проявляют стойкость к отбеливателю с содержанием хлора. Необходимо взять алюминиевую емкость и налить 80 мл отбеливателя, 6 л воды. Теперь нужно положить вещи, которые испачканы краской. Емкость необходимо на плиту, включить огонь и подержать полчаса. Теперь можно доставать вещи, позволить стечь воде. Остался завершающий этап – стирка обычным способом.
- Хозяйственное мыло. Рекомендуется только для небольших пятен. Их стоит обильно намылить и оставить на 20 минут. После этого предстоит потереть загрязнение, чтобы краски не осталось. Пену можно смыть вручную. Другой вариант – постирать одежду в машинке.
- Растительное масло, стиральный порошок, соль. Эти ингредиенты нужно взять в одинаковом количестве. Приготовленной смесью трут пятно и оставляют на полчаса, а затем – смывают. В одежду втирают средство для мытья посуды, а затем - стирают в машинке.
- Сливочное масло и стиральный порошок. Их смешивают в одинаковом количестве. Пятно натирают смесью и оставляют на несколько минут или даже дольше. Затем оттирают краску, после чего – стирают одежду.
Такие способы хорошо подходят, если нужно отчистить вещи от загрязнений в домашних условиях.
Применение уксуса или спирта
Эти средства позволяют эффективно очищать одежду. Рекомендуемые варианты:
Уксус издавна считается эффективным средством для устранения пятен, в том числе он эффективно выводит чернила. Он помогает устранять водоэмульсионные и акриловые краски. Понадобится 50 мл 9% уксуса. Его нужно смешать с таким же количеством воды. Этим раствором нужно смочить ткань и тереть ее, а затем – отстирывать. При необходимости процедуру можно повторить. После того как красящих пигментов не останется, нужно всего лишь провести машинную стирку. Учитывая сильный запах уксуса, желательно использовать кондиционер.
Эффективной считается смесь глицерина и спирта. Первое вещество успешно устраняет любые загрязнения, в том числе застарелые. Для усиления эффекта стоит дополнительно использовать спирт. Необходимо взять по 30-50 мл каждого средства. Затем – смешать их, нанести раствор на пятно и выждать 20 минут. После этого – ополоснуть одежду и отстирывать ее под краном. Спирт подходит для белых и цветных материалов, ведь он проникает в нити и не влияет на естественные красители.
С помощью уксуса, спирта удается успешно вывести загрязнения.
Специфические методы в зависимости от типа краски
Крайне важно учитывать тип загрязнения, чтобы вывести его.
Водорастворимая краска
Соответствует экологическим нормам. Основа – вода, поэтому структура не слишком плотная.
Такие краски быстро впитываются в ткань.
Желательно сразу приходить домой и снимать одежду, переодеваться, а затем – приступать к выведению пятна.
Эффективный способ – смешать жидкий стиральный порошок, моющее средство для посуды, пятновыводитель. Получившейся смесью нужно осторожно протирать загрязненный участок вещи. Обычно остается не более 15% краски, а затем поможет стирка в машине, но с добавлением пятновыводителя.
Масляная краска
Основа – олифа. Вывести загрязнение будет затруднительнее.
Нужно взять растительное масло и нанести его на ватный диск, после чего – протирать участок.
Эффективным может быть моющее для посуды. Оно хорошо подходит для устранения жирных пятен на тканях.
В исключительных случаях нужно использовать спирт, растворитель, очищенный бензин. Такие средства более сильные, поэтому они способны влиять на структуру материала.
Для выведения масляной краски также часто используют скипидар. Считается, что это средство – не агрессивное.
Акриловая краска
Обычно ее сложно вывести, поэтому используются специальные средства с высокой интенсивностью. Помещение необходимо проветривать. Важна защита кожи, рук, глаз и дыхательных путей. Эффективные средства:
- Ацетон. Помогает даже в самых запущенных случаях. Средство – едкое, поэтому средство нежелательно использовать для очистки деликатных материалов. Достаточно пропитать пятно ацетоном и подождать 5 минут, протереть загрязнение губкой или щеткой, промыть ткань теплой водой.
- Уайт-спирит. Подходит для удаления акриловой краски. Его наносят на пятно и ждут 10-15 минут, а затем – удаляют загрязнения. Вещь обязательно тщательно промывают.
Такие средства могут помогать в сложном удалении масляной краски.
Применение специализированных средств для удаления краски
Один из самых эффективных способов избавления от старой краски – применение специальных растворителей. Они хорошо подходят для масляных и акриловых красок, но не для водоэмульсионных.
Используя химические средства, важно внимательно ознакомиться с инструкцией.
К недостаткам относят неприятный и въедливый запах, поэтому без дальнейшей стирки одежды не обойтись.
Также существуют специализированные средства для устранения пятен.
Что делать при появлении пятна
Важно, как можно быстрее приступить к выведению краски с одежды.
На начальном этапе желательно использовать порошок, мыльный раствор, пятновыводитель, ведь эти средства неагрессивные. Если же не помогло, потребуется применять более агрессивную продукцию.
Тест на чувствительность ткани
Перед использованием какого-либо средства нужно попробовать его на небольшом пятне. Очень важно это сделать на незаметной части вещи. Если все прошло удачно, можно приступать к основному процессу.
Важно убедиться в том, что ткань не повредилась, а ее цвет не пострадал.
Такой тест позволит понять, можно ли использовать средство.
Устранение старых и застарелых пятен
Краска способна засыхать, поэтому со временем ее сложнее выводить. Желательно действовать, как можно быстрее, чтобы такой ситуации не произошло.
В начале нужно постараться удалить верхний слой механическим образом. Разрешено воспользоваться ножом или лезвием.
Главное – действовать осторожно, чтобы не повредить вещь.
Такой первоначальный этап упростит дальнейшее смывание краски.
На помощь приходят 3 простых средства: пар, уксус, водка. Загрязненную одежду рекомендуется подержать над паром несколько минут. Смесь предстоит приготовить из уксуса и водки в одинаковом количестве, а затем - нанести на пятно. Через 10 минут нужно постирать одежду. Сушить рекомендуется в обдуваемом помещении, чтобы не осталось запахов средств.
Учитывая особенности загрязнения, удается подобрать эффективный способ устранения пятна краски.
Источник:
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- Как угораздило?
- Да вот, говорит, купил себе рубашку нейлоновую и в краске измарал! Ну думаю ацетоном отмою, ну и замочил в тазике. Прихожу,а там только пуговицы плавают! Ну я все в унитаз и вылил. С горя сел на него закурил, а спичку туда же бросил. Аж челюстью дверь выбил!