20 врезающихся в память фотографий

В июле 2015 года 16-летний Пракаш Билхор погиб в аварии на мотоцикле, наехав на выбоину. Чтобы справиться с горем, отец Пракаша, Дадарао, решил самостоятельно ремонтировать мумбайские дороги. Используя песок и гравий, собранные со строительных площадок, Дадарао засыпал почти 600 выбоин по всему Мумбаи.

"Внезапный уход Пракаша оставил огромную пустоту в нашей жизни. Я делаю эту работу, чтобы помнить и чтить его память", - признался отец.