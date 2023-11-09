20 врезающихся в память фотографий

Мир может быть странным и опасным местом, о чем свидетельствуют эти мрачные истории. Особое впечатление производят снимки, запечатлевшие мгновения до или после случившегося. Будь то авиакатастрофы, преступления или археологические находки - эти рассказы могут заставить вас усомниться в своих моральных принципах.
29 марта 2016 года 26-летний британец Бен Иннес, находившийся на борту захваченного в Египте самолёта авиакомпании Egypt Air, сделал фотографию с угонщиком лайнера Сейфом ад-Дином Мустафой.
Злоумышленник с поясом из взрывчатки потребовал посадить самолёт не в Египте, а на Кипре. Почти сразу после посадки Сейф отпустил 52 из 55 пассажиров, но оставил троих, а также четырех членов экипажа. Среди оставшихся был Бен Иннес. Заложник попросил угонщика сфотографироваться с ним, а тот согласился. К счастью, взрывчатка оказалась муляжом, а Мустафа был арестован.
На вопрос о том, зачем он сделал этот снимок, Иннес ответил, что старался сохранять оптимизм, и что если бомба настоящая, то терять всё равно нечего.
В июле 2015 года 16-летний Пракаш Билхор погиб в аварии на мотоцикле, наехав на выбоину. Чтобы справиться с горем, отец Пракаша, Дадарао, решил самостоятельно ремонтировать мумбайские дороги. Используя песок и гравий, собранные со строительных площадок, Дадарао засыпал почти 600 выбоин по всему Мумбаи.
"Внезапный уход Пракаша оставил огромную пустоту в нашей жизни. Я делаю эту работу, чтобы помнить и чтить его память", - признался отец.
Чтобы собрать деньги на благотворительность, бразильский католический священник Антонио де Карли - 40-летний парашютист со стажем - поднялся в воздух на тысяче наполненных гелием разноцветных шаров и пропал. Спустя несколько месяцев останки мужчины обнаружили в водах океана.
В 2015 году внутри китайской статуи Будды возрастом около 1000 лет были обнаружены мумифицированные останки монаха.
По словам исследователей, мумия, находившаяся внутри статуи из папье-маше с золотым покрытием, предположительно принадлежала Люцюаню, буддийскому мастеру, умершему около 1100 года.
В 2017 году Дэрилл Роу был признан виновным в умышленном заражении пяти мужчин ВИЧ-инфекцией. Британца приговорили к пожизненному заключению.
"Эти люди не принимали атабрин". Рекламная вывеска противомалярийного препарата атабрин в Папуа-Новой Гвинее, 1942 год.
Трехкратный чемпион мира в классе "Формула-1" Айртон Сенна в день трагической смерти, 1 мая 1994 года. Легендарный гонщик врезался в бетонные ограждения на скорости более 200 километров в час.
14-месячный тайский младенец Чанают Ним-анонг, спасенный с места крушения рейса 815 авиакомпании Vietnam Airlines в Пномпене, Камбоджа, 3 сентября 1997 года. Из 66 человек, находившихся на борту самолёта, выжил только ребёнок.
В 2012 год1 Данте Аутулло во время работы в гараже случайно вогнал себе в мозг гвоздь длиной более 8 см. Мужчина пару дней не подозревал о случившемся, лишь приступ тошноты заставил его обратиться к врачам.
Во время спасательной операции после терактов 11 сентября 2001 года собакам так редко удавалось найти выживших, что они испытывали сильнейший стресс и чувствовали себя виноватыми. Спасателям приходилось прятаться под завалами, чтобы поддержать дух четвероногих помощников.
В 2003 году Хуан Каталан провел почти 6 месяцев в тюрьме за убийство, которого он не совершал, пока его адвокат не нашел кадры из телепередачи HBO "Умерь свой энтузиазм". Видео свидетельствовало, что в момент совершения преступления Каталан находился на игре "Доджерс" со своей шестилетней дочерью.
В 2019 году 35-летний Михаил Прохоров совершил очередной тренировочный прыжок с МИ-8. Первый парашют не раскрылся, не спас и запасной - его стропы запутались с основным. От полученных травм мужчина скончался до приезда медиков.
29 апреля 2013 году грузовой самолёт авиакомпании National Airlines совершил дозаправку на аэродроме Баграм в Афганистане. Вскоре после взлёта воздушное судно потерпело крушение, все семь членов экипажа погибли.
В 2017 году Мухаммед Аюба целых 7 дней нёс пожилых родителей, спасаясь от "эскадронов смерти" Мьянмы. Мужчина преодолел 160 км и добрался до Бангладеш.
В июле 2022 года в больницу турецкого города Ван поступила 24-летняя женщина с сильными болями. Рентгеновский снимок показал, что в её желудке огромное количество несъедобных предметов. Пациентку срочно прооперировали, хирурги извлекли большую иглу и 158 других металлических вещей: перочинный нож, пинцет, шурупы, гвозди, нож для фруктов.
Выяснилось, что у женщины проблемы с психикой, но она чудом осталась жива.
Анна Франк с сестрой Марго на пляже в Зандворте, Нидерланды, в 1940 году. Анна умерла 12 марта 1945 года в концентрационном лагере Берген-Бельзен, не дожив нескольких недель до прихода английских войск.
Фотография голодающих детей, стоящих в очереди за едой во время Великого китайского голода 1959-1961 гг. Только по официальным данным, в этот период погибло около 15 миллионов человек.
Развитию голода способствовали социально-политические изменения в стране и неблагоприятные погодные условия.
Район Кавре в Непале печально известен как "почечная долина". За последние два десятилетия десятки деревенских мужчин отправились в Индию, чтобы продать свои почки.
В 2007 году археологи обнаружили близ Мантуи, Италия, "Влюбленных из Вальдаро". Это неолитическая гробница с парой скелетов возрастом 6 тыс. лет.
Источник:
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Штришок к штришку... Мазок за мазком... И вот оно: Вторую мировую выиграли, конечно же, исключительно пиндосы, и всех заключённых из концлагерей освободили они же, с созничками.
Ну, и в Китай говнеца между делом бросить, да, ТС?