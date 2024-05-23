Какой представляли жизнь в России 60 лет назад: 12 веселых картинок из 1960 года

В 1960 году ученые представили какой будет выглядеть жизнь в России в наши дни, а точнее в 2017 году, аккурат к столетию Октябрьской революции. А точнее жизнь в Советском Союзе 2017 года, так как о падении СССР никто тогда и подумать не мог.
В 1960-й год московская киностудия "Диафильм", что производила пластинки для домашних диапроекторов представила диафильм в 2017 году. Это кинематографическое произведение для детей и взрослых, которые в квартирах смотрели на белой простыни, представляло собой изображение СССР будущего исходя в статичных кадрах-картинках на фотопленке.
Появление этого диафильма было неслучайно. В 1960 году в СССР начинается повальное увлечение кибернетикой, проводится форум кибернетиков, (кибернетика представляла собой создание компьютеров и умных машин). Кибернетику запишут в программу КПСС по построению коммунизма и возникнет картина будущего, где ученые и пролетарии с помощью машин укрепляют мировой коммунизм.
Так что диафильм вышел согласно веянию и представлял собой 45 картинок с надписями, давайте посмотрим самые интересные из них.
Именно в 2017 году погибнут последние империалисты загнивающего Запада, так как мировой коммунизм победит на Земле. Как и положено злобным буржуям, последние капиталисты взорвут сами себя новейшим оружием - мезонным, скрываясь на острове от всего человечества.
Поскольку мировой коммунизм наступил, из СССР через Берингов пролив мчат поезда на атомном реакторе, возя пассажиров в свободную коммунистическую Америку. К 2017 году Берингов пролив перегородила огромная плотина, она улучшила климат и и в Сибири стало тепло.
Потепление вызвало таяние вечной мерзлоты, это позволило нам осваивать недра Земли, заселяя их, а не дальний космос.
Поэтому московские школьники в наши дни могут прилететь зимой в Якутск в пургу и в минус 45, чтобы спуститься затем в горячий подземный мир.
Специальные эскалаторы как в метро, позволяют нам въехать в подземные якутские колонии.
Здесь начинаются советские подземные города, где жизнь ничем не отличается от поверхности, там светит искусственное кварцевое солнце и растут деревья. И где мы например с вами построили город Углеград.
Углеград - потому что в этом городе жители - шахтеры, и добывают уголь. По мнению 1960 года без угля миру по-прежнему никак. Конечно, 60 лет назад не могли знать что главным топливом и источником энергии станет природный газ. А угольные шахты будут закрываться, как грязная и дорогая энергия.
Благодаря широкомасштабной колонизации подземелий в России создано глобальная сеть подземных городов, связанная друг с другом подземным метро. И вы может быстро доехать из Калининграда до Камчатки на подземном поезде.
Будут созданы новейшие землеройные машины, которые на мезонной энергии будут рыть ходы со скоростью гоночной "Феррари". Мезонная энергия - модная тема в то время, это как бы следующая ступень после атомной энергии, где все основано на делах вокруг атомов, только используется энергия кварков.
Эти штуки там внутри атомов, большего объяснить не могу, долго вникал и не понял. В любом случае сейчас наука и близко не подошла к мезонной энергии.
Более проще понять что в 1960 году наши советские предки точно предсказали появление WhatsApp Viber и прочих мессенджеров на спецприборах (смартфонах), где можно в формате видео говорить с мамой. Они назвали это телевидефон.
Конечно, что появится великая технология человечества - Интернет, которая обеспечит это, 60 лет назад никто и подумать не мог. Потому приборы предсказывали для формата ТВ - сигнала и радио.
В 2017 году появились умные кулинарные машины, которые могут готовить вам еду автоматически по рецептам. Тут наши деды угадали, всякие пароварки могут сейчас это делать.
Правда пароварки с точки зрения 1960-х годов считывали бумажные рецепты и сами загружали ингредиенты из холодильников без участия человека.
Интересно, как веселиться над нашими представлениями будут потомки в 2084 году?
Источник:
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Ну в целом, многое из представленного уже есть. Висячие монорельсовые поезда, крытые пляжи, видеозвонки, умные кухонные устройства...
На их месте могли бы быть мы.
PS: Зато в джинсе и с палкой палёной колбасы в зубах.
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60 лет назад никто и представить себе не мог что Союза не станет и будет Россия.