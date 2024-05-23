Какой представляли жизнь в России 60 лет назад: 12 веселых картинок из 1960 года

Так что диафильм вышел согласно веянию и представлял собой 45 картинок с надписями, давайте посмотрим самые интересные из них.

Именно в 2017 году погибнут последние империалисты загнивающего Запада, так как мировой коммунизм победит на Земле. Как и положено злобным буржуям, последние капиталисты взорвут сами себя новейшим оружием - мезонным, скрываясь на острове от всего человечества.