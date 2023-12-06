Кабан устроил переполох в китайском городе

В китайском городе Нанкин (провинция Цзянсу) кабан переплыл реку и навёл суету.
Животное пробежало несколько кварталов и сбило двоих прохожих, оказавшихся на пути. Десятки полицейских приняли участие в поимке грозного зверя. В итоге три дротика со снотворным сделали своё дело и кабан был вытащен из водоёма и отправлен на машине в зоопарк.
Перед этим кабан на протяжении нескольких дней носился по округе
Позже стало известно о трагическом повороте событий. Во время усыпления кабан наглотался воды, что привело к его кончине. Несмотря на все усилия по спасению животного, кабан не доехал до зоопарка.
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