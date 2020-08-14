Девушка из России спасла и вырастила двух рысят с меховой фермы

Оказывается, рысей там используют для изготовления шуб, и любого рысенка можно забрать и спасти. Так у Анастасии появился Геральт - первый рысенок. "Удивительно, но собаки очень помогли нам с уходом за Геральтом. Они играли с котенком, позволяли ему кусать их за уши, спать у них на животе и, конечно же, воровать их еду," - пишет Анастасия.