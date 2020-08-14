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Девушка из России спасла и вырастила двух рысят с меховой фермы

Девушка из России спасла и вырастила двух рысят с меховой фермы (35 фото)

Автор:
14 августа 2020 09:10
Сообщество : Животные
Метки: дикие животные   животные   истории   истории спасения   история спасения   рыси   рысь   фото   
3676
35
Жительница Санкт-Петербурга Анастасия Позняк живет в компании двух рысей, восьми собак и трех лошадей. Она спасла двух маленьких рысят с меховой фермы, где из этих животных делают шубы. Девушка вырастила рысят, и подарила им новую жизнь. Теперь они дружно живут в питомнике "Рысь и семеро хасят", а еще - у них есть свой Инстаграм.

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Метки: дикие животные   животные   истории   истории спасения   история спасения   рыси   рысь   фото   
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17  комментариев
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Борис Карабанов 6 часов назад
Административка? То, что рысь запрещено содержать в домашних условиях - это точно.
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2k
Алекс Борис Карабанов 5 часов назад
Читаем - "Теперь они дружно живут в питомнике..."
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40k
Дмитрий Полчаса назад
История ох@ительна. Где эта ферма-то?
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2k
Vasiliy Pakazyava 3 часа назад
Какой [мат] может носить, шкуру рыси?
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1k
Наталия Vasiliy Pakazyava Час назад
такой, который носит и другие шкуры
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4k
Станислав 3 часа назад
Действительно добрый пост! Молодец девчонка!
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6k
Пылитель Фострала 3 часа назад
Всем привет. Ну кошки с собаками вполне уживаются. И собаки страдают от кошачьей наглости. Но вот хаски (а это характер тот еще) с рысью в обнимку... это что-то... респект девушке.
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1k
Миклухо Поклал 3 часа назад
Всё-таки рысь - очень красивое животное. Хорошо, когда есть время, место и средства вести такой образ жизни.
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1k
Manul 3 часа назад
Ну что можно сказать.. Девушка действительно сильная и независимая :)
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6k
Перст Указующий Manul 3 часа назад
да нет, как я понял: это способ заработка на ютубе)
и чтоб содержать зоопарк, нужно быть не бедным.
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2k
mtonaka 4 часа назад
Пора уже прекращать носить одежду из зверушек. Сейчас полно красивых морозостойких материалов. Да и цирки с животными тоже пора заканчивать...
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3k
Александр Зотов 5 часов назад
Жительница Санкт-Петербурга Анастасия Позняк живет в компании двух рысей, восьми собак и трех лошадей
--------
ну...состоятельная барышня. что сказать)
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9k
Павел Бреусов 5 часов назад
У Екатерины Валеевой 4 рыси, пума, сервал и 2 рыжих рыси (бобкеты). Живут в вольерах на участке, все куплены и оформлены по всем правилам. Ну пара собак, 5 кошек и рептилии (основной источник дохода) ещё есть, но это уже мелочи.
Ссылка www.youtube.com
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199
mork Павел Бреусов 4 часа назад
смотрю ее еще с той поры, когда только Ханну мелкую взяли... милота!
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5k
☣️Месть печенегов☣️ 5 часов назад
Одинокая и независимая?
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1k
Александр 5 часов назад
Мне одному показалось, что у Насти проблемы с мозгами?
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17k
Lynx 6 часов назад
Ждём, когда Настю сожрут.
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