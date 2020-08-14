Девушка из России спасла и вырастила двух рысят с меховой фермы

Жительница Санкт-Петербурга Анастасия Позняк живет в компании двух рысей, восьми собак и трех лошадей. Она спасла двух маленьких рысят с меховой фермы, где из этих животных делают шубы. Девушка вырастила рысят, и подарила им новую жизнь. Теперь они дружно живут в питомнике "Рысь и семеро хасят", а еще - у них есть свой Инстаграм.
До того, как Анастасия взяла рысят, у нее было восемь собак - шесть хаски, самоед и северная инуитская собака. Девушка давно мечтала завести еще и кошку, и однажды во время поисков наткнулась на информацию об одной меховой ферме в России.
Оказывается, рысей там используют для изготовления шуб, и любого рысенка можно забрать и спасти. Так у Анастасии появился Геральт - первый рысенок. "Удивительно, но собаки очень помогли нам с уходом за Геральтом. Они играли с котенком, позволяли ему кусать их за уши, спать у них на животе и, конечно же, воровать их еду," - пишет Анастасия.
Геральт рос активным, дружелюбным и очаровательным рысенком. Это был нелегкий путь, но Анастасия делала все, чтобы малыш рос в комфортных условиях. Он рос среди собак, поэтому перенял некоторые их повадки.
Когда Геральту был один год, Анастасия спасла еще одного рысенка, девочку по кличке Булочка. Дикие рыси - одиночки, и девушка была готов к тому, что ее питомцы будут жить независимо друг от друга, но Геральт ее удивил. Он принял маленькую Булочку так, словно она была его дочерью.
Вырастив двух рысей в домашних условиях, Анастасия признается, что самое сложное - сохранить здоровье животных. Когда они живут на меховой ферме, об этом мало кто заботится - например, у Геральта была сильно повреждена лапа.
"Приручить и выдрессировать рысь не так уж сложно. Они пользуются обычным кошачьим лотком, и их легко приучить к прогулкам на поводке," - говорит хозяйка. Сейчас две рыси, восемь собак и три лошади дружно живут в питомнике "Рысь и семеро хасят" с Анастасией и другими сотрудниками. В следующем году Анастасия планирует взять еще одного рысенка с меховой фермы.
Посмотрите на этих красавчиков:
Геральт - само очарование
Когда Геральту был один год, Анастасия спасла еще одного рысенка, девочку по кличке Булочка
Геральт и Булочка души не чаят друг в друге - они неразлучны
Анастасия рассказывает, что дрессировать рысь не так сложно - они пользуются обычным кошачьим лотком, и их легко приучить к прогулкам на поводке
Сейчас две рыси, восемь собак и три лошади дружно живут в питомнике "Рысь и семеро хасят" с Анастасией и другими сотрудниками
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ну...состоятельная барышня. что сказать)