Отважный питбуль спас незнакомого ребёнка от ядовитой змеи

Житель Хайленд-Виллиджа (Техас, США) вывез своего питбуля Херли на прогулку в поле, чтобы пёс мог побегать в своё удовольствие.
Но мирная прогулка прервалась, когда животное и его хозяин услышали детский крик. Прежде чем мужчина успел что-то сообразить, Херли бросился на звук — оказалось, что пёс заметил маленького мальчика, державшего в руках змею. Херли отобрал у ребёнка опасную игрушку, но тот, кажется, испугался питбуля больше, чем змеи, так что юный незнакомец убежал к машине своей мамы и уехал вместе с ней. Владелец Херли не успел догнать мальчика. Впрочем, его в тот момент куда больше беспокоило состояние любимца.
Мужчина позвонил в полицию и в службу по контролю за животными. На месте происшествия было найдено целое гнездо медноголовых щитомордников — змей, являющихся ядовитыми.
Осмотр Херли показал, что несчастный пёс, спасший незнакомого ребёнка, успел получить змеиный укус в верхнюю губу. Но отважное животное оперативно доставили в ветклинику, и врачи оказали пациенту своевременную помощь. Херли выздоравливает, хотя и испытывает некоторый дискомфорт из-за распухшей морды, но это временное явление.
Источник:
- Четыре реальных случая "робинзонады"
- 20+ людей, которые поделились секретами своих профессий
- Люди поделились случайно услышанными разговорами незнакомцев, которые их удивили
- Девушка украла в магазине вареники и попыталась нелепо оправдаться