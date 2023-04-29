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Отважный питбуль спас незнакомого ребёнка от ядовитой змеи

Отважный питбуль спас незнакомого ребёнка от ядовитой змеи

Автор:
29 апреля 2023 09:33
Сообщество : Животные
Метки: Питбуль   в мире   животные   история   собака   спасение   ядовитая змея   
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Житель Хайленд-Виллиджа (Техас, США) вывез своего питбуля Херли на прогулку в поле, чтобы пёс мог побегать в своё удовольствие.

Но мирная прогулка прервалась, когда животное и его хозяин услышали детский крик. Прежде чем мужчина успел что-то сообразить, Херли бросился на звук — оказалось, что пёс заметил маленького мальчика, державшего в руках змею. Херли отобрал у ребёнка опасную игрушку, но тот, кажется, испугался питбуля больше, чем змеи, так что юный незнакомец убежал к машине своей мамы и уехал вместе с ней. Владелец Херли не успел догнать мальчика. Впрочем, его в тот момент куда больше беспокоило состояние любимца.

Мужчина позвонил в полицию и в службу по контролю за животными. На месте происшествия было найдено целое гнездо медноголовых щитомордников — змей, являющихся ядовитыми.

Осмотр Херли показал, что несчастный пёс, спасший незнакомого ребёнка, успел получить змеиный укус в верхнюю губу. Но отважное животное оперативно доставили в ветклинику, и врачи оказали пациенту своевременную помощь. Херли выздоравливает, хотя и испытывает некоторый дискомфорт из-за распухшей морды, но это временное явление.


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Метки: Питбуль   в мире   животные   история   собака   спасение   ядовитая змея   
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1  комментарий
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Александр Час назад
Эх, Херли, Херли... Херли так не осторожненько-то?
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