Отважный питбуль спас незнакомого ребёнка от ядовитой змеи

Но мирная прогулка прервалась, когда животное и его хозяин услышали детский крик. Прежде чем мужчина успел что-то сообразить, Херли бросился на звук — оказалось, что пёс заметил маленького мальчика, державшего в руках змею. Херли отобрал у ребёнка опасную игрушку, но тот, кажется, испугался питбуля больше, чем змеи, так что юный незнакомец убежал к машине своей мамы и уехал вместе с ней. Владелец Херли не успел догнать мальчика. Впрочем, его в тот момент куда больше беспокоило состояние любимца.