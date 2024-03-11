Собака провела 10 дней в снежном плену

Пеппер, 6-летняя помесь бернского зенненхунда и чёрного лабрадора, пропала из дома в Колорадо 22 февраля. Семья позвонила в службу Summit Lost Pet Rescue через несколько часов после исчезновения любимицы, и вместе с волонтёрами отправилась на поиски.
Стандартные процедуры поиска включают в себя размещение запаховой станции на крыльце дома владельца (лежак собаки или одежда хозяина), установку камер, рассылку сообщений в социальных сетях и привлечение людей для помощи в поисках.
Сугробы в районе Блю-Ривер были очень высокими. После долгих и безрезультатных поисков команда предположила, что собака застряла в снегу где-то поблизости.
Спасатели заметили на снегу следы собачьих лап, которые кружили по окрестностям. После нескольких дней поисков волонтёр Кевин и его собака Финн нашли Пеппер у ручья, который сильно занесло снегом. Она застряла на небольшом участке, окружённом крутыми сугробами, и укрылась под поваленным деревом.
Спасатели Summit Lost Pet Rescue часто берут четвероногих помощников на поиски. Потерявшиеся питомцы обычно боятся людей, но идут на контакт с другими собаками.
Обнаружив собаку, мужчина тут же связался с её владельцами. Потребовалось трое человек, чтобы вытащить животное. Пеппер застряла всего в 200 м от своего дома. Собаку осмотрел ветеринар, она чувствует себя хорошо.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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