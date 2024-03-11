Собака провела 10 дней в снежном плену

Сугробы в районе Блю-Ривер были очень высокими. После долгих и безрезультатных поисков команда предположила, что собака застряла в снегу где-то поблизости.

Спасатели заметили на снегу следы собачьих лап, которые кружили по окрестностям. После нескольких дней поисков волонтёр Кевин и его собака Финн нашли Пеппер у ручья, который сильно занесло снегом. Она застряла на небольшом участке, окружённом крутыми сугробами, и укрылась под поваленным деревом.