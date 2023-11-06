Краснодарский край. Город Кропоткин

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Люди узнали, что везут раненых и поезд на станции стоит несколько минут. Пришли. Несли все и всё.
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Молодцы!!!
Пацанам хорошего выздоровления.
Пусть это нескромно, но лично я тоже помогаю, чем могу.
Переправляю некий процент, каждый месяц, от своего дохода, в Фонд "Великое Отечество" (Николай Стариков меня надоумил) и в другой фонд, где Дмитрий Пучков (Гоблин) указал на своём сайте Опер.ру.
А я этим двоим людям доверяю так же как Президенту России!!!
И Пучков и Стариков постоянно отчитываются на своих сайтах за потраченные средства в поддержку СВО и освобождённых Россией территориях бывшей украины.
Z O V !!!