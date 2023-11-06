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Краснодарский край. Город Кропоткин

Краснодарский край. Город Кропоткин

Автор:
06 ноября 2023 12:36
Метки: доброта   наши люди   о россии   
1039
1
1

Люди узнали, что везут раненых и поезд на станции стоит несколько минут. Пришли. Несли все и всё.

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Метки: доброта   наши люди   о россии   
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11  комментариев
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3k
lekha-fil Час назад
И какому это козлу это не нравится? Один минус.
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51k
Albert GER Полчаса назад
я нерусски и не из России, но до слёз...
Молодцы!!!
Пацанам хорошего выздоровления.
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52k
Прораб Полчаса назад
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5k
Rubiroid_47 59 минут назад
Спасибо, люди!
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458
александр ломовицкий Час назад
слезы на глазах . круто .
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43k
Per aspĕra ad astra Час назад
Молодцы, Мужчины и Женщины- Патриоты Нашей Родины-России!!!

Пусть это нескромно, но лично я тоже помогаю, чем могу.
Переправляю некий процент, каждый месяц, от своего дохода, в Фонд "Великое Отечество" (Николай Стариков меня надоумил) и в другой фонд, где Дмитрий Пучков (Гоблин) указал на своём сайте Опер.ру.
А я этим двоим людям доверяю так же как Президенту России!!!

И Пучков и Стариков постоянно отчитываются на своих сайтах за потраченные средства в поддержку СВО и освобождённых Россией территориях бывшей украины.

Z O V !!!
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7k
V2.Smirnov 2 часа назад
Молодцы
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