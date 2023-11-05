Прогулка по Москве 1989 года

FISHKINET
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 5 ноября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 5 ноября Ушла эпоха: мультсериал «Симпсоны» лишился своей фишки из-за толерантности и боязни кого-то обидеть Ушла эпоха: мультсериал «Симпсоны» лишился своей фишки из-за... Взбешённый посетитель устроил пальбу в столичном баре Paulaner Brauhaus Взбешённый посетитель устроил пальбу в столичном баре Paulaner... Улыбните улыбатор Улыбните улыбатор «Привидение»: как создавался самый романтичный фильм 90-х с Патриком Суэйзи и Деми Мур «Привидение»: как создавался самый романтичный фильм 90-х с... Блогер помог с водой 500 тысячам человек в Африке Блогер помог с водой 500 тысячам человек в Африке Как на Wildberries муляж iPhone продавали Как на Wildberries муляж iPhone продавали Шлёп, шлёп: звук борьбы двух лысых кошек Шлёп, шлёп: звук борьбы двух лысых кошек «Он там не еврея искал»: дагестанец раскрыл секрет - для чего на самом деле его земляк заглядывал в турбину самолёта «Он там не еврея искал»: дагестанец раскрыл секрет - для чего на... Улитка, которая совершает невозможный бросок через пропасть Улитка, которая совершает невозможный бросок через пропасть Бобры изменили русло реки, затопили село и оставили две деревни без света Бобры изменили русло реки, затопили село и оставили две деревни... Замначальника ГИБДД Астрахани под лезгинку и крики "Яхай баля!" устроил стрельбу из табельного пистолета Замначальника ГИБДД Астрахани под лезгинку и крики "Яхай баля!"... В Дании решили убрать красное мясо из меню школ и детских садов В Дании решили убрать красное мясо из меню школ и детских садов Женщина отдубасила продавщицу мешком угля за то, что у неё не было блестящих монет Женщина отдубасила продавщицу мешком угля за то, что у неё не было... Адам Кадыров получил высокую должность в Чеченской республике Адам Кадыров получил высокую должность в Чеченской республике Американский пеликан: гигантская пасть и неуёмные аппетиты Американский пеликан: гигантская пасть и неуёмные аппетиты 33 любопытных факта про буквы русского алфавита 33 любопытных факта про буквы русского алфавита Люди-страусы с двумя пальцами: африканское племя Вадома Люди-страусы с двумя пальцами: африканское племя Вадома
Прогулка по Москве 1989 года

Прогулка по Москве 1989 года

Автор:
05 ноября 2023 21:42
Метки: СССР   история   фото   
313
30

Сегодня мы отправимся в Москву образца 1989 года - до распада СССР остаётся пара лет и город ещё живёт обычной жизнью, но совсем скоро настанет пора потрясений. Давайте вместе посмотрим, какой была столица в то время!

Интересного вам просмотра!

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Kostick 9 часов назад
не знали о стоимости возвратной тары - лишь подпольные корейко. да и то, сомневаюсь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
27k
Сталкер 6 часов назад
Увидел – показалось, что это Глызин.


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Сталкер 6 часов назад
А ведь этот альбом ("Гринпис") у меня где-то даже есть... )
Но – не "зашёл". )

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Сталкер 6 часов назад
Стихийный митинг. Из ДВУХ долбо*бов. ))

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1038070



Другие посты автора
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
В ВАЗе должна быть роза

Популярные теги
#фото#животные#СССР#кино#в мире#Спорт#искусство#обман#природа
#интересное#люди#Юмор#США#ЧП#конфликт#Мемы#сарказм#Россия
#история#факты#знаменитости#шоу бизнес#познавательно#интересно#милота#деньги#котик
Made in СССР: история советского нижнего белья Made in СССР: история советского нижнего белья 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР Фотопутешествие по Москве 1950-х: тогда и сейчас Фотопутешествие по Москве 1950-х: тогда и сейчас Гагарин, Жуков, Кастро и другие известные личности глазами "Известий" Гагарин, Жуков, Кастро и другие известные личности глазами "Известий" Ностальгическая жара прошлых лет Ностальгическая жара прошлых лет

На что жалуетесь?

Вернуться