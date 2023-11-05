Прогулка по Москве 1989 года

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Сегодня мы отправимся в Москву образца 1989 года - до распада СССР остаётся пара лет и город ещё живёт обычной жизнью, но совсем скоро настанет пора потрясений. Давайте вместе посмотрим, какой была столица в то время!
Интересного вам просмотра!
2.
Станция метро "Щербаковская" Аллан Чумак проводит свой митинг и оздоравливает людей посредством собственной энергии.
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4.
Экскурсия около дома Тарковских на 1-м Щипковском переулке, 26.
Дом сгорел около 10 лет назад и с тех пор постоянно идут разговоры о его восстановлении. Увы, они так и остаются просто разговорами...
6.
Огромная очередь в магазин "Мелодия", что на проспекте Калинина (ныне - улица Новый Арбат).
Это был день начала продажи альбома ««Гринпис» – прорыв», выпущенного международной экологической организацией «Гринпис» и советской фирмой грамзаписи «Мелодия». Поскольку в её записи приняли участие такие музыканты, как U2, Sting, Bryan Adams, Grateful Dead, то и ажиотаж был сумасшедший.
11.
Торговля овощами около станции метро "Щербаковская", которая примерно через год станет "Алексеевской".
12.
Булгаковский день на Пионерских (ныне - Патриаршие) прудах. Трамвай соорудили из грузовика ГАЗ-51.
16.
Стоимость бутылки Пепси-колы 45 копеек, из них 35 копеек сам напиток и 10 коп. "залог" за пустую бутылку.
Многие про возможность возврата пустой бутылки и получения назад 10 копеек не знали, что позволяло работникам "зарабатывать" на этом огромные по тем временам деньги.
17.
Ну а 18 декабря 1989 года на улице Горького (ныне - Тверская) появилась совсем новая для советского человека вывеска.
18.
А на Ходынском поле в это время самолеты! Выставка Авиатехника-89.
Десятки самолётов и вертолётов в августе 1989 прилетели на Ходынку, как нам сказали, чтобы стать экспонатами нового музея...
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