Прогулка по Москве 1989 года

Сегодня мы отправимся в Москву образца 1989 года - до распада СССР остаётся пара лет и город ещё живёт обычной жизнью, но совсем скоро настанет пора потрясений. Давайте вместе посмотрим, какой была столица в то время!

Интересного вам просмотра!