Художник Андрей Дареев. Деревенская жизнь

113
41
Андрей Дареев родился в 1978 году в в городе Семипалатинск. В 1999 году закончил Новоалтайское государственное художественное училище. В 2006 г. окончил Российскую Академию Живописи, Ваяния и Зодчества Ильи Глазунова пейзажную мастерскую под руководством профессора А. П. Афонина.
За время учебы участвовал в молодежных выставках и конкурсах. С 1997-1999 г.г. был награжден министерской стипендией в конкурсе «Юные дарования Алтая».
Интересного вам просмотра!
1.
Ежегодно совершал творческие поездки в Горный Алтай, на Салаир, в Восточный Казахстан. С 2010 года член Московского Союза Художников. Член Союза Русских Художников. Постоянный участник многочисленных выставок. Работы Андрея Дареева находятся в государственных музеях и в частных собраниях. Многогранное творчество художника включает в себя жанровую картину и портрет, графику и натюрморты, но особое место в нем занимает пейзаж.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Три весёлые истории о ненастоящих художниках и одураченных критиках
- Как наша сегодняшняя повседневность могла быть показана на картинах в музеях 2122 года
- 5 классических картин и их историческая подоплёка
- Странная кошачья жизнь Луиса Уэйна
- Жуткая живопись: картины, от которых может стать не по себе
Новости партнёров
реклама
без излишнего пафоса или чернухи.
деревня как есть.