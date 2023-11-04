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Художник Андрей Дареев.&nbsp; Деревенская жизнь

Художник Андрей Дареев. Деревенская жизнь

Автор:
04 ноября 2023 21:53
Метки: живопись   искусство   картины   
113
41

Андрей Дареев родился в 1978 году в в городе Семипалатинск. В 1999 году закончил Новоалтайское государственное художественное училище. В 2006 г. окончил Российскую Академию Живописи, Ваяния и Зодчества Ильи Глазунова пейзажную мастерскую под руководством профессора А. П. Афонина.

За время учебы участвовал в молодежных выставках и конкурсах. С 1997-1999 г.г. был награжден министерской стипендией в конкурсе «Юные дарования Алтая».

Интересного вам просмотра!

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3  комментария
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21k
иванов дмитрий 5 часов назад
плюсую.
без излишнего пафоса или чернухи.
деревня как есть.
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53k
smakido 6 часов назад
Отлично! Просто восторг! Острый глаз, великолепная передача фактуры материала (верю, что ведро - оцинкованное, лопата - ржавая, тулуп - из овчины, сапоги - кирзовые), а естественные позы людей, их натуральная мимика сразу выдают почерк мастера! Респект!
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11k
Sasa 6 часов назад
Великолепно! Светлые картины! Некоторые вообще посчитал, что это фотография! )))
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