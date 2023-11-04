Художник Андрей Дареев. Деревенская жизнь

Андрей Дареев родился в 1978 году в в городе Семипалатинск. В 1999 году закончил Новоалтайское государственное художественное училище. В 2006 г. окончил Российскую Академию Живописи, Ваяния и Зодчества Ильи Глазунова пейзажную мастерскую под руководством профессора А. П. Афонина.

За время учебы участвовал в молодежных выставках и конкурсах. С 1997-1999 г.г. был награжден министерской стипендией в конкурсе «Юные дарования Алтая».

Интересного вам просмотра!