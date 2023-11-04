В Польше женщина отправила к нокдаун бывшую девушку сына

Необычный способ выяснить отношения выбрали 50-летняя Малгожата Звежиньская и 19-летняя Никита Алокин из Польши — они сошлись в бою без правил на ринге. Женщины были в ссоре после того, как последняя бросила сына-ютубера Малгожаты. И поскольку драма вышла за пределы частной жизни, 50-летняя мать согласилась выйти в октагон, чтобы навсегда поставить точку с отношениях с малолетней нахалкой. И сделала это эффектно.

Большинство болельщиков ставили на более молодую и спортивную Алокин, которая немного занималась MMA, но вес и опыт сделали своё дело. Уже в первом раунде надежды на выигрыш у большинства зрителей начали рушиться, 50-летняя Малгожата повалила соперницу на ринг, показав, что против разъярённой и сильной матери у молодой девушки шансов практически нет. А во втором раунде Малгожата левым хуком в челюсть отправила соперницу на пол.