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В Польше женщина отправила к нокдаун бывшую девушку сына

В Польше женщина отправила к нокдаун бывшую девушку сына

Автор:
04 ноября 2023 11:45
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Девушка   Польша   мать   мма   нокдаун   поединок   
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Многие ставили на молодую и спортивную, но исход битвы решил опыт и тяжёлая рука.

Необычный способ выяснить отношения выбрали 50-летняя Малгожата Звежиньская и 19-летняя Никита Алокин из Польши — они сошлись в бою без правил на ринге. Женщины были в ссоре после того, как последняя бросила сына-ютубера Малгожаты. И поскольку драма вышла за пределы частной жизни, 50-летняя мать согласилась выйти в октагон, чтобы навсегда поставить точку с отношениях с малолетней нахалкой. И сделала это эффектно.


Большинство болельщиков ставили на более молодую и спортивную Алокин, которая немного занималась MMA, но вес и опыт сделали своё дело. Уже в первом раунде надежды на выигрыш у большинства зрителей начали рушиться, 50-летняя Малгожата повалила соперницу на ринг, показав, что против разъярённой и сильной матери у молодой девушки шансов практически нет. А во втором раунде Малгожата левым хуком в челюсть отправила соперницу на пол.

Отмечается, что бой организовала организация CLOUT MMA, которая спонсирует подобные необычные бои. Вес молодой девушки составлял 47 кг, Малгожаты — 65 кг. Впрочем, с учётом разницы в возрасте — всё по-честному.


Добавим, что видео поединка стало вирусным и собрало только в соцсети X (ранее Twitter) 2,3 млн просмотров. Видимо, Малгожата исполнила мечту многих матерей и свекровей. Мама может!

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Метки: Видео   Девушка   Польша   мать   мма   нокдаун   поединок   
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8  комментариев
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13k
Djeff 58 минут назад
"после того, как последняя бросила сына-ютубера"
Сына-ютубера! Похоже на диагноз, хотя может он и есть...
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3k
Едондер пуп Полчаса назад
Похоже, в польском языке тоже есть выражение "ну ваще")).
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2k
Vadim Balabanov Полчаса назад
Интереснее чем всякие "профессионалы". И не за деньги, а за идею.
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16k
Vital Idol Полчаса назад
ну, если бы мамаша ещё и не бухала...
Ссылка www.youtube.com
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5k
Ал Ди 38 минут назад
япневдул.)
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2k
max 41 минуту назад
Мамуля за сынульку любую шкуру порвет .
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2k
MrMopnex 51 минуту назад
Авторы, вы достали уже. Понятие спойлер ни о чём не говорит? Или просто видос кидайте, или текст пишите уже ПОСЛЕ видео.
95 из 100 выкладывают описание ролика посекундно, а потом радостно уже сам ролик. Достали
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