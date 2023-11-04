В Польше женщина отправила к нокдаун бывшую девушку сына

Многие ставили на молодую и спортивную, но исход битвы решил опыт и тяжёлая рука.
Необычный способ выяснить отношения выбрали 50-летняя Малгожата Звежиньская и 19-летняя Никита Алокин из Польши — они сошлись в бою без правил на ринге. Женщины были в ссоре после того, как последняя бросила сына-ютубера Малгожаты. И поскольку драма вышла за пределы частной жизни, 50-летняя мать согласилась выйти в октагон, чтобы навсегда поставить точку с отношениях с малолетней нахалкой. И сделала это эффектно.
Большинство болельщиков ставили на более молодую и спортивную Алокин, которая немного занималась MMA, но вес и опыт сделали своё дело. Уже в первом раунде надежды на выигрыш у большинства зрителей начали рушиться, 50-летняя Малгожата повалила соперницу на ринг, показав, что против разъярённой и сильной матери у молодой девушки шансов практически нет. А во втором раунде Малгожата левым хуком в челюсть отправила соперницу на пол.
Источник:
Отмечается, что бой организовала организация CLOUT MMA, которая спонсирует подобные необычные бои. Вес молодой девушки составлял 47 кг, Малгожаты — 65 кг. Впрочем, с учётом разницы в возрасте — всё по-честному.
Добавим, что видео поединка стало вирусным и собрало только в соцсети X (ранее Twitter) 2,3 млн просмотров. Видимо, Малгожата исполнила мечту многих матерей и свекровей. Мама может!
Источник:
Источник:
- Польская боксёрша сунула в лицо соперницы секс-игрушку и спровоцировала драку
- "Что дальше? Драки инвалидов?": зрители не оценили межгендерные бои ММА, которые провели в Польше
- «Я тебя в этом унитазе утоплю»: воспитанница омского детдома избила сверстницу и заставила её мыть туалет
- "Могу и навалять": мэр бразильского города выяснил отношения с оппонентом на ринге
- Чеченского бойца ММА задержали в Москве из-за публичного оправдания терроризма
Сына-ютубера! Похоже на диагноз, хотя может он и есть...
95 из 100 выкладывают описание ролика посекундно, а потом радостно уже сам ролик. Достали