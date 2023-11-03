Домашний мастер: нестандартные решения ремонта от незаурядных личностей

1990
16
Инженеры от Бога опять врываются в чат. Только посмотрите на их очередные шедевры. Где только они черпают вдохновение для новых свершений?
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Метки: Прикол Юмор и так сойдёт инженер от бога мастер смех
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Много где до сих пор встречается разделение лифтов по этажам. По разным соображениям: от разграничения доступа до регулировки "транспортного потока" (первое чаще)
с хе*ра ли она ее пропускает?
Бутылка над автоматами, это козырёк от воды, а не "охлаждение".
Заткнуть деревяшкой дыру, так это давно известно. Дерево от воды разбухает.