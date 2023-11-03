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Домашний мастер: нестандартные решения ремонта от незаурядных личностей

Домашний мастер: нестандартные решения ремонта от незаурядных личностей

Автор:
03 ноября 2023 17:42
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   и так сойдёт   инженер от бога   мастер   смех   
1990
16

Инженеры от Бога опять врываются в чат. Только посмотрите на их очередные шедевры. Где только они черпают вдохновение для новых свершений?

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Метки: Прикол   Юмор   и так сойдёт   инженер от бога   мастер   смех   
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6  комментариев
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4k
Ухалус Посовиномус Час назад
Комментарий к фото
Нет, автор поста идиот.
Много где до сих пор встречается разделение лифтов по этажам. По разным соображениям: от разграничения доступа до регулировки "транспортного потока" (первое чаще)
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3k
poбт 4 минуты назад
"6. Не знал он, что пена воду пропускает..."
с хе*ра ли она ее пропускает?
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53k
turyst 21 минуту назад
И опять, треть фоток из предыдущего поста на эту тему.

Бутылка над автоматами, это козырёк от воды, а не "охлаждение".

Заткнуть деревяшкой дыру, так это давно известно. Дерево от воды разбухает.
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2k
Александр Полчаса назад
лучше что-то вроде этого
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2k
Александр Полчаса назад
украдено новейшее изобретение
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Richard

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