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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
02 ноября 2023 21:32
Метки: СССР   история   фото   
211
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения...

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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9  комментариев
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14k
gavrosh 2 часа назад
Гонял под рамой на велике. И камера от трактора была, зимой на ней катаешься, летом в ней)))
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30
Петр 43 минуты назад
Сейчас бы рогалик такой!..
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88k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Дорогой Леонид Ильич, как всегда в ударе!
В жопу этот протокол, давайте пиалки


Брежнев, Кастро и Хрущев еще тогда генсек.
Как Кастро смотрит на Брежнева и какой взгляд у Хруща.
Кастро вояка и Брежнев вояка, они отлично понимают друг друга на флюидах
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14k
Александр Маслов 2 часа назад
Родная страна! Спасибо!

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52k
Прораб 2 часа назад
Вот эта фотка вызывает лютую ностальгию. Сейчас такого нет, чтоб чистая речка. А у меня было - под Волоколамском, речка Лама. Узкая и мелкая, но были на извивах, так называемые - Ворота. Типа заводи метров 10 в ширину и пару метров глубиной. Там и плавать научился...
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532
Алексей Бляйбтрой 2 часа назад
10. УССР?
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