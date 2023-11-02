Красноярский врач вырастила дракона в чашке Петри и победила в конкурсе «Красота микромира 2023»

«Красота микромира 2023» - это соревнование среди микробиологов. Они высевают определённые культуры в особой среде и когда те прорастают - получаются совершенно фантастические картины. Так специалисты показывают своё мастерство и творческий потенциал.

В этом году темой конкурса был «Сказочный и мистический микромир». Первое место в нём заняла Анастасия Терешенко – врач-бактериолог из Красноярска.