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Красноярский врач вырастила дракона в чашке Петри и победила в конкурсе «Красота микромира 2023»

Красноярский врач вырастила дракона в чашке Петри и победила в конкурсе «Красота микромира 2023»

Автор:
02 ноября 2023 17:11
Сообщество : Наука
Метки: бактерии   картина   конкурс   красота микромира   микробиология   микробы   чашка петри   
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С ходу заняла первое место - и есть за что.

«Красота микромира 2023» - это соревнование среди микробиологов. Они высевают определённые культуры в особой среде и когда те прорастают - получаются совершенно фантастические картины. Так специалисты показывают своё мастерство и творческий потенциал.

В этом году темой конкурса был «Сказочный и мистический микромир». Первое место в нём заняла Анастасия Терешенко – врач-бактериолог из Красноярска.

Как рассказала победительница:


"Выполнение одной картины занимает у меня одни-двое суток. Чашка Петри с определенными микроорганизмами ставится в термостат на 37 градусов. Различные бактерии дают разные цветовые оттенки. Я использовала в работе три вида микроорганизмов:

Кишечная палочка Escherichia coli дает фиолетовый цвет.

Аcinetobacter baumannii может быть причиной пневмонии, сепсиса и других инфекций, а может служить белой краской.

Энтерококк фекальный (Enterococcus faecalis), который входит в состав нормальной микрофлоры пищеварительного тракта человека, но может быть возбудителем разных инфекций - синяя краска. Картина выполнена на хромогенном агаре, который обычно используется для обнаружения и подсчета уропатогенных бактерий (HiCrome UTI Agar)".


Питательная среда как холст, а бактерии вместо красок. По словам Анастасии:


"Творчество - это моя отдушина, хобби. А работа - это любимое дело".

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Метки: бактерии   картина   конкурс   красота микромира   микробиология   микробы   чашка петри   
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5  комментариев
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41k
Сергей 45 минут назад
Энтерококк фекальный?, короче, говённая картина получилась.
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1k
Звёздный странник 13 минут назад
Вспомнился сказ о том как Левша блоху подковал.
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141
iskra Полчаса назад
Фигня какая-то . Любой может сахарным сиропом нарисовать что угодно, поставить в сырое место,и получит картину из плесени. Я сам так когда-то развлекался - рисовал молоком,сиропом,бульоном,и пр.
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7k
MPEG-8 43 минуты назад
Дракон девочка.
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15k
BARcyk 53 минуты назад
"Энтерококк фекальный (Enterococcus faecalis),"
То есть реально - из говна и ....чашки Петри..
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