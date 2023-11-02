Красноярский врач вырастила дракона в чашке Петри и победила в конкурсе «Красота микромира 2023»

С ходу заняла первое место - и есть за что.
«Красота микромира 2023» - это соревнование среди микробиологов. Они высевают определённые культуры в особой среде и когда те прорастают - получаются совершенно фантастические картины. Так специалисты показывают своё мастерство и творческий потенциал.
В этом году темой конкурса был «Сказочный и мистический микромир». Первое место в нём заняла Анастасия Терешенко – врач-бактериолог из Красноярска.
Как рассказала победительница:
"Выполнение одной картины занимает у меня одни-двое суток. Чашка Петри с определенными микроорганизмами ставится в термостат на 37 градусов. Различные бактерии дают разные цветовые оттенки. Я использовала в работе три вида микроорганизмов:
Кишечная палочка Escherichia coli дает фиолетовый цвет.
Аcinetobacter baumannii может быть причиной пневмонии, сепсиса и других инфекций, а может служить белой краской.
Энтерококк фекальный (Enterococcus faecalis), который входит в состав нормальной микрофлоры пищеварительного тракта человека, но может быть возбудителем разных инфекций - синяя краска. Картина выполнена на хромогенном агаре, который обычно используется для обнаружения и подсчета уропатогенных бактерий (HiCrome UTI Agar)".
Питательная среда как холст, а бактерии вместо красок. По словам Анастасии:
"Творчество - это моя отдушина, хобби. А работа - это любимое дело".
Источник:
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То есть реально - из говна и ....чашки Петри..