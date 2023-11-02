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Любителям "тихой охоты" посвящается: грибной тест

Любителям "тихой охоты" посвящается: грибной тест

Автор:
02 ноября 2023 17:05
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   биология   грибы   осенние тесты   тест   тесты по грибам   
2026
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Насколько хорошо вы разбираетесь в съедобных и ядовитых грибах? Сможете по одной фотографии отличить белый гриб от подосиновика.

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Метки: Тесты   биология   грибы   осенние тесты   тест   тесты по грибам   
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36  комментариев
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34k
Snork Snorkoff 2 часа назад
9/10 Печеночник подкузьмил собака. Показалось что там пластинки на внутренней поверхности
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3k
Χάρων 16 минут назад
Ты уже и до тестов добрался...
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141
iskra 19 минут назад
Слишком просто. Кто по грибы ходил, угадает 100% ,либо знакомые грибы,либо по названию,либо методом исключения.
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626
Миха 19 минут назад
9\10
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28k
AzuveR Полчаса назад
10 из 10 ти . По грибы не хожу.
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3k
VPJ Полчаса назад
Захотелось лисичек с луком на чугунной сковороде.
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1k
Катрин Полчаса назад
печеночницу первый раз вижу..
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7k
Marlboro Полчаса назад
У нас в лесах половины таких грибов нет. Я собираю только те что знаю. Не уверен, не беру.
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1k
Лимонадный Джо 40 минут назад
Гриб знаю, но не беру. Я их не ем. Неадекватная реакция организма на них.
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7k
М С 40 минут назад
"Вы ответили на все вопросы верно! При вашем появлении грибы в страхе спрятались бы, если бы могли. Видимо, вы очень любите грибы. Ходите по грибы?"

Надо же...
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17k
Александр Н. 43 минуты назад
Делаю вывод:
Если я наберу грибов, то скорее всего сдохну. Но это не точно.
З.Ы. Можно было для остроты подкинуть пару-тройку ложных грибов.
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5k
Ал Ди 59 минут назад
Из 10 вопросов ответили верно на 7. По грибам вообще ноль, угадал по названию и внешнему виду.
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11k
Летучий Мыш Час назад
Ишь ты, во уж не подозревала, что я такой спец по грибам
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57k
dima423 Час назад
9 из 10, на последнем срезался... плохая фотка опят)
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58k
alertol Час назад
Все грибы можно есть. Просто некоторые только один раз в жизни. ©
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28k
Lehoia Час назад
9 из 10. Хотя за грибами один не пойду никогда. Только с опытными грибниками)
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56k
zloykoyot Час назад
10/10 Но я грибы только собирать люблю, ем изредка, в охоточку.
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31k
Владимир Час назад
Ни разу не грибник, но 7 из 10. Хотя меня сестра за грибами таскает постоянно..
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57k
Опиум для народа Час назад
Детский "тест".
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1k
Мария Коненкова 2 часа назад
10/10. Люблю, хожу, при моём появлении не разбегаются, а наоборот, выползают на заклание)) Поэтому много пород знаю, в том числе "поганки".
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35k
Андрей Иванов 2 часа назад
2 - не факт, что подберёзовик, может быть и белым.

Часть грибов не знал (5 шт), из них два опознал, потому что знаю "неверные" грибы. Вообще к каждому пункту нужен вариант "не знаю - не беру". Это первое правило грибника
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