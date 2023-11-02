Любителям "тихой охоты" посвящается: грибной тест

2026
1
Насколько хорошо вы разбираетесь в съедобных и ядовитых грибах? Сможете по одной фотографии отличить белый гриб от подосиновика.
Источник:
Ссылки по теме:
- Тест Сонди: выбери самое пугающее лицо, и узнай свою скрытую сущность
- О чём идёт речь? Япония, Китай или Корея
- Кинотест: вспомните имя главного персонажа известного советского фильма
- Сложный тест по киновселенной Хищника
- Методы проверки грибов на ядовитость
Новости партнёров
Угадал все, а вот есть не могу: не усваиваются они.
Надо же...
Если я наберу грибов, то скорее всего сдохну. Но это не точно.
З.Ы. Можно было для остроты подкинуть пару-тройку ложных грибов.
Часть грибов не знал (5 шт), из них два опознал, потому что знаю "неверные" грибы. Вообще к каждому пункту нужен вариант "не знаю - не беру". Это первое правило грибника