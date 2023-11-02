Тюлень из зоопарка Калининграда начал рисовать картины после ссоры с соседкой

Несмотря на это, именно приобретенные в ходе них знания привели тюленя к новому хобби. Во время тренировок ветеринар заметила, что Кайус становился спокойнее при когнитивной работе. Это и помогло приучить его к рисованию.

Сейчас Кайус активно пишет картины, удерживая кисточку во рту. Сотрудники говорят, что тюлень стал менее агрессивным, поэтому они надеются, что новое занятие захватит его надолго.