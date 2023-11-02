Тюлень из зоопарка Калининграда начал рисовать картины после ссоры с соседкой

Так он борется со стрессом.
Тюлень Кайус из калининградского зоопарка начал рисовать картины в стиле импасто. Об этом пишет директор учреждения Светлана Соколова в своем телеграм-канале.
По ее словам, с помощью искусства тюлень справляется со стрессом. Недавно у него случился конфликт с соседкой по вольеру, из-за чего он стал более агрессивным. При этом Кайусу уже не помогали тренировки, где его учили трюкам. Ему просто стали неинтересны занятия.
Несмотря на это, именно приобретенные в ходе них знания привели тюленя к новому хобби. Во время тренировок ветеринар заметила, что Кайус становился спокойнее при когнитивной работе. Это и помогло приучить его к рисованию.
Сейчас Кайус активно пишет картины, удерживая кисточку во рту. Сотрудники говорят, что тюлень стал менее агрессивным, поэтому они надеются, что новое занятие захватит его надолго.
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