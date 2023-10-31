Нейросеть показала, как выглядят типичные бездомные в разных странах

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Нейросеть сгенерировала изображения людей, у которых не сложилась жизнь. Характерные черты: пожилой возраст, понурый вид, морщины, мешковая одежда. Давайте посмотрим, ведь мы сталкиваемся с такими людьми в обычной жизни. Достоверно ли передала всё нейросеть?
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