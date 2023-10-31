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Нейросеть показала, как выглядят типичные бездомные в разных странах

Нейросеть показала, как выглядят типичные бездомные в разных странах

Автор:
31 октября 2023 17:42
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Нейросеть   бездомные   интересно   картинки   прикольно   сгенерировала   
1244
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Нейросеть сгенерировала изображения людей, у которых не сложилась жизнь. Характерные черты: пожилой возраст, понурый вид, морщины, мешковая одежда. Давайте посмотрим, ведь мы сталкиваемся с такими людьми в обычной жизни. Достоверно ли передала всё нейросеть?

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Метки: Нейросеть   бездомные   интересно   картинки   прикольно   сгенерировала   
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8  комментариев
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11k
kaboza Час назад
Мне одному там Морган Фримен и Хайзенберг показался)))
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1k
Лимонадный Джо 12 минут назад
Различие только цветом кожи.
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13k
Андрей А 14 минут назад
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16k
Majul 49 минут назад
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4k
Parus59 Час назад
Нейросеть сгенерировала изображение автора поста. Достоверно ли передала всё нейросеть?

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18k
Shtoppi 2 часа назад
лайтовый вариант действительности для лохов. так бездомные могут выглядеть только в кино.
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24k
ЦСКА 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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