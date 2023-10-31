Друзья с привилегиями: люди рассказали про отношения, где их прокатили на эмоциональных качелях

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Отношения - штука непростая. И когда один человек испытывает чувства, а другой на них играет, то страдают оба. Пользователи рассказали про свой опыт, когда они хотели любви, но полуичли пинком под зад.
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А у вас были такие "недоотношения"?
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