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Друзья с привилегиями: люди рассказали про отношения, где их прокатили на эмоциональных качелях

Друзья с привилегиями: люди рассказали про отношения, где их прокатили на эмоциональных качелях

Автор:
31 октября 2023 17:03
Обновлено 31 октября 2023 17:03
Сообщество : Истории
Метки: в отношениях   истории   опыт   отношения   пары   сложные отношения   эмоциональные качели   
2667
16

Отношения - штука непростая. И когда один человек испытывает чувства, а другой на них играет, то страдают оба. Пользователи рассказали про свой опыт, когда они хотели любви, но полуичли пинком под зад.

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А у вас были такие "недоотношения"?

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Метки: в отношениях   истории   опыт   отношения   пары   сложные отношения   эмоциональные качели   
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6  комментариев
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9k
Дмитрий 2 часа назад
Но! 3.14..до страданий от "слабой" половины" с соотношении 98 на 2 %.
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27k
Matrosskin Полчаса назад
О, девушки узнали что в игру под названием "френдзона" могут играть не только бабы ? Ну в смысле мужик тоже может быть в ней тамадой и мутить интересные конкурсы. С прозрением вас.

Ссылка www.youtube.com
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177
Сергей Клейстер Полчаса назад
осень, наступила пора пи*достраданий спелой кукурузинки
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7k
V2.Smirnov 47 минут назад
Мне кажется или они друг о друге пишут?
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7k
schmubu 2 часа назад
это какое-то 2,718банутое поколение.
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2k
Росомаха 2 часа назад
Поколение Y ! Зае!!!!
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Спелая кукурузинка

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