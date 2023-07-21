Самые разные удивительные факты

Лучший папа в мире решил сделать свою дочь принцессой. В американской Вирджинии живет Джеремия Хитон, заботливый отец троих детей. Одна из его маленьких дочерей, Эмили, всегда мечтала стать принцессой, и он решил сделать её мечту явью. Он объявил небольшую территорию между Египтом и Суданом "королевством" и вручил ей этот особенный подарок. "Королевство" имеет площадь около 1300 квадратных километров и находится в пустыне Африки. Хитон поднял там флаг, который придумали его дети, и даже подал документы на официальную регистрацию этого "королевства". Все его заявки, поданные онлайн, опровергли, но Хитон всё ещё ждёт положительного ответа и надеется на чудо.



