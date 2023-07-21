Самые разные удивительные факты

Наш мир полон чудес, которые происходят каждый день. Раньше о таких чудесах знали только их очевидцы, но, благодаря интернету мы можем легко узнать, что происходит на другом конце света.
Небольшая пятничная подборка интересных фактов, о некоторых из них вы, возможно, даже и не слышали.
Переключим взгляд на природные чудеса и познакомимся с самым большим айсбергом в мире, отколовшимся от ледника Фильхнера-Ронне в море Уэдделла, на западе Антарктиды. Этот гигантский айсберг, А-76, занимает площадь около 4 320 квадратных километров, что делает его самым крупным на планете. Его размеры впечатляют: длина около 170 километров и ширина 25 километров, что даже превышает размеры испанского острова Мальорка. До этого, самым большим считался айсберг А-23А с площадью 3880 квадратных километров, также находящийся в море Уэдделла.
Лучший папа в мире решил сделать свою дочь принцессой. В американской Вирджинии живет Джеремия Хитон, заботливый отец троих детей. Одна из его маленьких дочерей, Эмили, всегда мечтала стать принцессой, и он решил сделать её мечту явью. Он объявил небольшую территорию между Египтом и Суданом "королевством" и вручил ей этот особенный подарок. "Королевство" имеет площадь около 1300 квадратных километров и находится в пустыне Африки. Хитон поднял там флаг, который придумали его дети, и даже подал документы на официальную регистрацию этого "королевства". Все его заявки, поданные онлайн, опровергли, но Хитон всё ещё ждёт положительного ответа и надеется на чудо.
Начнем с самого краткого перелёта, происходящего в Шотландии между островами Уэстрей и Папа-Уэстрей. Расстояние между ними составляет лишь 2,7 километра. Здесь каждый день авиакомпания Loganair устраивает удивительно короткий рейс, длительность которого составляет всего 2 минуты. При благоприятном ветре удалось установить рекорд в 57 секунд. Это поистине уникальное путешествие на борту самолета Islander от компании Britten-Norman, и каждому пассажиру выдается сертификат, подтверждающий их участие в этом необычном событии.
Это история о необычном доме в пригороде Сиэтла, который был построен еще в 1925 году и имеет форму удлиненного треугольника. Этот маленький домик всего 79 квадратных метров возник в результате интересной истории. Владелец небольшого участка решил продать землю своим соседям, но полученное финансовое предложение оскорбило его настолько, что он решил построить этот узкий дом, перекрывая соседям вид на улицу. Ширина его с одной стороны составляет всего 4,57 метра, а с другой и вовсе 1,4 метра.
Наконец, граффити популярная, но не всегда законная форма самовыражения, которую можно встретить по всему миру. Это не просто краска на стенах, это способ передать свои мысли и эмоции миру. В то время как многие художники творят на легальных холстах или специальных местах, некоторые предпочитают идти на большой риск и преодолевать трудности, чтобы оставить свой след в самых опасных местах.
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И вот таким, самым опасным граффити, стали работы мексиканских художников. От видео, на котором они идут по кромке моста, становится не по себе. Граффити, созданное на высоте сотен метров, конечно увидят многие, но какой ценой...
Нельзя обойти стороной историю про кота по имени Каспер из Плимута в Великобритании. Этот чёрно-белый кот стал настоящей звездой, каждое утро ждущей автобус номер 3 у своего дома, чтобы прокатиться по маршруту и вернуться обратно. Его приключения стали известными всей стране, и покорили сердца многих.
Такое необычное кошачье хобби не раз привлекало внимание СМИ, а хозяйка кота Сьюзан даже выпустила про него ставшую очень популярной книгу. К сожалению, кота в 2010 году сбила машина.
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