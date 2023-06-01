Хоккеист Александр Овечкин решил запатентовать своё изречение и заработать много денег

Возможно, будет выпускать продукты, одежду и остальные товары.
Александр Овечкин - настоящая легенда. Лионель Месси и Криштиану Роналду в одном лице, только в хоккее. Много лет играл за сборную России, чемпион мира 2008, 2012 и 2014 года. Действующий лидер «Вашингтон кэпиталз». Кстати, рекордсмен по голам за одну команду - 822 шайбы. В НХЛ Овечкин провёл 17 сезонов, и по показателю забитых шайб дома и на выезде, стал вторым после Уэйна Гретцки. На его счету вообще множество достижений.
В общем, если взять ТОП-5 лучших хоккеистов последних лет, Овечкин будет там в лидерах.
В его карьере был и малоприятный случай. Во время одного из матчей НХЛ, соперник буквально выстрелил в Овечкина шайбой. Александр растянулся на льду и его утащили коллеги по команде. Игру продолжить он не смог. На следующий день журналисты засыпали его вопросами о самочувствии и Овечкин ответил:
I’m okay. Russian machine never breaks - Я в порядке. Русская машина никогда не ломается.
Фраза моментально попала в СМИ и стада популярна. Одно время в США даже выпускали футболки с этими словами. Теперь же Александр обратился в «Роспатент» - хочет закрепить за собой «I’m okay. Russian machine never breaks». Вероятно, будут брендировать продукты питания, сувениры, академии обучения, одежду и амулеты. Если заявку одобрят, то использовать выражение без согласия Овечкина будет уже нельзя.
Источник:
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А так-то, используйте на здоровье.
Чё Вы тут сидите?
Патентуйте, дело говорю.