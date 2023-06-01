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Хоккеист Александр Овечкин решил запатентовать своё изречение и заработать много денег

Хоккеист Александр Овечкин решил запатентовать своё изречение и заработать много денег

Автор:
01 июня 2023 15:31
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Александр Овечкин   Вашингтон Кэпиталз   Роспатент   Чемпион   бренд   команда   сборная   товарный знак   фраза   хоккей   
2781
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Возможно, будет выпускать продукты, одежду и остальные товары.

Александр Овечкин - настоящая легенда. Лионель Месси и Криштиану Роналду в одном лице, только в хоккее. Много лет играл за сборную России, чемпион мира 2008, 2012 и 2014 года. Действующий лидер «Вашингтон кэпиталз». Кстати, рекордсмен по голам за одну команду - 822 шайбы. В НХЛ Овечкин провёл 17 сезонов, и по показателю забитых шайб дома и на выезде, стал вторым после Уэйна Гретцки. На его счету вообще множество достижений.

В общем, если взять ТОП-5 лучших хоккеистов последних лет, Овечкин будет там в лидерах.

В его карьере был и малоприятный случай. Во время одного из матчей НХЛ, соперник буквально выстрелил в Овечкина шайбой. Александр растянулся на льду и его утащили коллеги по команде. Игру продолжить он не смог. На следующий день журналисты засыпали его вопросами о самочувствии и Овечкин ответил:

I’m okay. Russian machine never breaks - Я в порядке. Русская машина никогда не ломается.

Фраза моментально попала в СМИ и стада популярна. Одно время в США даже выпускали футболки с этими словами. Теперь же Александр обратился в «Роспатент» - хочет закрепить за собой «I’m okay. Russian machine never breaks». Вероятно, будут брендировать продукты питания, сувениры, академии обучения, одежду и амулеты. Если заявку одобрят, то использовать выражение без согласия Овечкина будет уже нельзя.

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Метки: Александр Овечкин   Вашингтон Кэпиталз   Роспатент   Чемпион   бренд   команда   сборная   товарный знак   фраза   хоккей   
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12  комментариев
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3k
Алекс Час назад
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41
Obrval Полчаса назад
А в чём фишка - без зуба ходить? Ни за что не поверю, что он недостаточно зарабатывает, что бы зубы вставить. Или он пытается играть роль дикого русского?
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7k
Nikolay 46 минут назад
Жаль Черномырдин не догадался фразы патентовать - озолотился бы
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18k
Bill Час назад
Нельзя будет использовать это выражение в рекламе аналогичной продукции.
А так-то, используйте на здоровье.
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58
Джем Bill Час назад
есть требования к минимальной длине фразы для патента? а то я тогда патентую слово "Привет"
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28k
Serg2001 Час назад
Как я понимаю, у него есть шанс превзойти Гретцки и стать номером один... Сложно, но можно.
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August

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