Хоккеист Александр Овечкин решил запатентовать своё изречение и заработать много денег

В общем, если взять ТОП-5 лучших хоккеистов последних лет, Овечкин будет там в лидерах.

В его карьере был и малоприятный случай. Во время одного из матчей НХЛ, соперник буквально выстрелил в Овечкина шайбой. Александр растянулся на льду и его утащили коллеги по команде. Игру продолжить он не смог. На следующий день журналисты засыпали его вопросами о самочувствии и Овечкин ответил: