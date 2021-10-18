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Экс-владелец киберспортивной команды поставил на россиян в DOTA-2 и выиграл 44 миллиона

Экс-владелец киберспортивной команды поставил на россиян в DOTA-2 и выиграл 44 миллиона (10 фото + 1 видео)

Автор:
18 октября 2021 13:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Dota 2   Team Spirit   The International   дота   киберспорт   
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Вчера россияне стали победителями международного чемпионата по DOTA-2, обыграв в финале китайскую команду. Призовой фонд соревнования составил 40 миллионов долларов - из них 18,2 миллионов достались нашим. А кто-то просто сделал ставку на российскую команду и выиграл солидный куш.

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Метки: Dota 2   Team Spirit   The International   дота   киберспорт   
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14  комментариев
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12k
Великий Кормчий 52 минуты назад
Это конец...
Закат эпохи.
Какая нах команда?
Какая игра? Какой спорт?
Что за дота? К токарному станку всех. И дело с концом.
Дибилиада
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41k
Соломей 11 минут назад
а говноеды даже тут Путина не смогли не приплести.
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17k
ЕвГений 21 минуту назад
erepublikТОЧКАcom/en/referrer/EvGeniy+FarEastern
присоединяйтесь уже
а то недобратья задолбали
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331
Мы Ул 51 минуту назад
"Призовой фонд соревнования составил 18,2 миллионов долларов."
Что ты несешь, болезный? Призовой фонд 40 лямов! 18 это только за первое место.
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