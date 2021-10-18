Экс-владелец киберспортивной команды поставил на россиян в DOTA-2 и выиграл 44 миллиона

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Вчера россияне стали победителями международного чемпионата по DOTA-2, обыграв в финале китайскую команду. Призовой фонд соревнования составил 40 миллионов долларов - из них 18,2 миллионов достались нашим. А кто-то просто сделал ставку на российскую команду и выиграл солидный куш.
The International - ежегодный киберспортивный турнир, который объединяет любителей игр со всего мира. В этом году он проводился в десятый раз, и стал состязанием с самым большим призовым фондом в истории — 40 миллионов долларов.
В финале состязаний россиянам пришлось бороться с китайцами - в результате сложной игры Team Spirit выиграла PSG.LGD со счётом 3:2.
В состав команды Team Spirit входят трое россиян и двое украинцев:
Ярослав Найдёнов — Miposhka;
Александр Хертек — TORONTOTOKYO;
Магомед Халилов — Collapse;
Илья Мулярчук — Yatoro;
Мирослав Колпаков — Mira.
Приз за первое место составил 18,2 миллиона долларов. Заметим, что это первая за 10 лет победа команды из СНГ на главном турнире по игре Dota 2.
Ярослав Найдёнов — Miposhka;
Александр Хертек — TORONTOTOKYO;
Магомед Халилов — Collapse;
Илья Мулярчук — Yatoro;
Мирослав Колпаков — Mira.
Приз за первое место составил 18,2 миллиона долларов. Заметим, что это первая за 10 лет победа команды из СНГ на главном турнире по игре Dota 2.
Призовой фонд The International
Китайцы увезут с собой 5 202 400 долларов.
Соперниками Team Spirit в турнирной сетке были Evil Geniuses, Virtus.pro, Invictus Gaming, Team Secret и другие монстры киберспорта. Примечательно, что экс-владелец Virtus.pro Антон Черепенников сделал ставку именно на Team Spirit, тогда как мало кто верил в победу россиян, отдавая предпочтение китайской команде.
Соперниками Team Spirit в турнирной сетке были Evil Geniuses, Virtus.pro, Invictus Gaming, Team Secret и другие монстры киберспорта. Примечательно, что экс-владелец Virtus.pro Антон Черепенников сделал ставку именно на Team Spirit, тогда как мало кто верил в победу россиян, отдавая предпочтение китайской команде.
Даже крупные букмекеры принимали ставки 1:29 против Team Spirit. Однако Черепенников рискнул и выиграл. Поставив немногим более 1,5 миллионов рублей на россиян, ему удалось в результате выиграть более 44 миллионов.
В своем Твиттер-канале он поздравил российскую команду и поделился своей удачей.
В своем Твиттер-канале он поздравил российскую команду и поделился своей удачей.
А в их адрес стали сыпаться поздравления. Киберспортсменов поприветствовали не только игроки сборной РФ по футболу (вот кому поучиться играть), но и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, заявивший, что "успех российской команды Team Spirit на чемпионате мира по игре Dota 2 - The International еще раз привлек внимание к спорту и цифровым технологиям, которые являются важнейшими составляющими в современной жизни. "
𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦🥳@Team__Spirit 👏#Dota2 #TI10 pic.twitter.com/szDYDTWfBY— Сборная России (@TeamRussia) October 17, 2021
политики и журналисты уже начали делать вид, что они с детства за спирит и вообще понимают, что такое дота— Игорь Ефремов (@banality_ofevil) October 17, 2021
ждем, когда путин позвонит коллапсу и поздравит с победой, а песков отметит его великолепную игру на магнусе. ну и героя россии всем
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Закат эпохи.
Какая нах команда?
Какая игра? Какой спорт?
Что за дота? К токарному станку всех. И дело с концом.
Дибилиада
присоединяйтесь уже
а то недобратья задолбали
Что ты несешь, болезный? Призовой фонд 40 лямов! 18 это только за первое место.