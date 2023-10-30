Футболист отправил судью в нокдаун

Инцидент произошёл во время матча Шестой лиги любительского турнира AFL Краснодар между командами "Изумруд" и "Тлюстенхабль". Игрок одной из команд нарушил правила и атаковал судью после жёлтой карточки.
В середине первого тайма защитник последних Антон Гапон нарушил правила. Его попытался успокоить главный судья встречи, но футболист никак не хотел усмирять свой пыл.
В итоге Гапон получил жёлтую карточку, после которой моментально ударил арбитра, отправив его в нокдаун. К тому моменту его команда вела в счёте 1:0, однако вместо победы она получила техническое поражение. Гапона же теперь ждёт длительная дисквалификация, а клуб и вовсе могут снять с турнира.
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А антошку на пожизненное отстранение от спорта. ну или уголовка
Спасибо, бабушка, за Антона...
Спасибо, бабушка, за Антона....
"Провокатор", а шёл впереди всех, зная, что могут убить. Не вяжется с провокаторством.
Про 9 января....
Было решено придать процессии характер крестного хода. Из ближайшей часовни были взяты четыре хоругви, иконы и священническая епитрахиль, в которую облачился Гапон.
Когда подходили к Зимнему дворцу, по толпе были произведены ружейные залпы, и первые ряды повалились на землю. Залпами были убиты ближайшие соратники Гапона рабочий И. Васильев и телохранитель М. Филиппов, шедшие рядом с ним. Сам Гапон получил ранение в руку.
После расстрела демонстрации Гапона увёл с площади эсер П. М. Рутенберг. По дороге Гапона подстригли, переодели в светскую одежду, отданную одним из рабочих, а затем привели на квартиру писателя Максима Горького. Увидев Гапона, Горький обнял его, заплакал и сказал, что теперь «надо идти до конца». На квартире Горького Гапон написал послание к рабочим, в котором призывал их к вооружённой борьбе против самодержавия. В своём послании Гапон писал: «Родные товарищи-рабочие! Итак, у нас больше нет царя! Неповинная кровь легла между ним и народом. Да здравствует же начало народной борьбы за свободу!»
В начале февраля 1905 Гапон встретился с лидером большевиков В. И. Лениным. По воспоминаниям Н. К. Крупской, накануне встречи «Ильич не зажигал у себя в комнате огня и шагал из угла в угол. Гапон был живым куском нараставшей в России революции, человеком, тесно связанным с рабочими массами, беззаветно верившими ему, и Ильич волновался этой встречей».