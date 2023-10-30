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Футболист отправил судью в нокдаун

Футболист отправил судью в нокдаун

Автор:
30 октября 2023 09:23
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Спорт   инцидент   нокдаун   судья   футбол   футболист   
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Инцидент произошёл во время матча Шестой лиги любительского турнира AFL Краснодар между командами "Изумруд" и "Тлюстенхабль". Игрок одной из команд нарушил правила и атаковал судью после жёлтой карточки.

В середине первого тайма защитник последних Антон Гапон нарушил правила. Его попытался успокоить главный судья встречи, но футболист никак не хотел усмирять свой пыл.

В итоге Гапон получил жёлтую карточку, после которой моментально ударил арбитра, отправив его в нокдаун. К тому моменту его команда вела в счёте 1:0, однако вместо победы она получила техническое поражение. Гапона же теперь ждёт длительная дисквалификация, а клуб и вовсе могут снять с турнира.

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Метки: Видео   Спорт   инцидент   нокдаун   судья   футбол   футболист   
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25  комментариев
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18k
Alex ASK 2 часа назад
Теперь Антону Гапону грозит страпон
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56k
dima423 18 минут назад
все, карьеру футболиста чувак думаю окончил))
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1k
foma 84 41 минуту назад
Шестая лига любительского турнира. мне кажется таких как антон-гапон там целая кучка.
А антошку на пожизненное отстранение от спорта. ну или уголовка
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3k
Χάρων 41 минуту назад
Хотели меня родители назвать Глебом. Но бабушка сказала что будут дразнить Глеб-хлеб.

Спасибо, бабушка, за Антона...
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3k
Pill 42 минуты назад
Всё Тлюстенхабль
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346
danieldewitte 53 минуты назад
Надеюсь его свои потом побаловали хорошими люлями в раздевалке.
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208
zu4ara 59 минут назад
антон гандон
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208
zu4ara Χάρων 43 секунды назад
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9k
Дмитрий Час назад
Здесь не длительная дисквалификация должна быть, а пожизненный запрет на участие в любых соревнованиях. Пусть дома, возле телевизора агрессию проявляет......Быдлота.
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76k
Viktor Час назад
Дык он, сука, ещё и добавить собирался, остановили на самом интересном месте!

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14k
Александр Маслов Час назад
Возможно арбитр и не прав, но ...нервишки у мальчика с бородкой то – того... Может лучше в бокс? (Впрочем, сдержанность там тоже необходима). Короче, спорт (профессиональный)–мимо. Вот в 90-х может такой горячий "герой" где-нибудь на рынке может бы и сгодился
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488
ruslan d 2 часа назад
Вот так, из-за одного Гапона ...
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36k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Кровь предков покоя не даёт?
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28k
Lehoia 2 часа назад
Антон Гапон такой Г А Н Д О Н
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Гапон... Антон... поручики, не продолжайте!))
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15k
Александр 2 часа назад
Интересно, а что у него в голове кроме футбольного мяча? Ведь, по факту, это же "уголовка"...
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488
ruslan d Александр 2 часа назад
Ну хоккеистов тогда надо всех пересажать
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488
ruslan d Александр Час назад
А какая разница кого бить ? Типа игроков можно , а судью нельзя ?
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5k
Горожанин 2 часа назад
Не перевелись ещё на Руси Гапоны.
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