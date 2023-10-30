Кошка оказала сопротивление хозяйке, желающей отвезти её к ветеринару

Жительница города Блафф-Сити (штат Теннесси, США) ранним утром 23 октября решила отвезти свою кошку по кличке Синдер к ветеринару для дальнейшей стерилизации.

Хвостатый питомец, судя по кадрам драматичной видеозаписи, явно предчувствовал нехороший итог поездки и использовал всю свою животную прыть. Однако хозяйка была непоколебима и в конечном итоге запихнула в коробку сопротивляющееся животное.