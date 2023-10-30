Кошка оказала сопротивление хозяйке, желающей отвезти её к ветеринару

1415
1
1
Кошка, пользующаяся повышенный вниманием со стороны противоположного пола, не захотела ехать с хозяйкой в ветеринарную клинику на стерилизацию.
Жительница города Блафф-Сити (штат Теннесси, США) ранним утром 23 октября решила отвезти свою кошку по кличке Синдер к ветеринару для дальнейшей стерилизации.
Хвостатый питомец, судя по кадрам драматичной видеозаписи, явно предчувствовал нехороший итог поездки и использовал всю свою животную прыть. Однако хозяйка была непоколебима и в конечном итоге запихнула в коробку сопротивляющееся животное.
Источник:
Ссылки по теме:
- Кот впервые увидел медведя и ненадолго впал в ступор
- Собака попыталась напасть на свою тень
- Забавная реакция животных на обычные события
- "Ни о чем не жалею": 18 котиков, которых угостили кошачьей мятой
- Хищная птица влетела в квартиру и напугала девушку
Новости партнёров
реклама
Я ей всё сказал, объяснил, что выбор у неё небогатый - "по хорошему", или "по плохому". Она выбрала "по хорошему", но то что она наорала мне в душе - я приводить не буду (даже я узнал много нового в искусстве матершины). Зная её - нормальному человеку просто амба при попытках её помыть (у неё был не самый простой характер).