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Сообщество Без кота и жизнь не та 1781 пост • 485 подписчиков подписаться
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Кошка оказала сопротивление хозяйке, желающей отвезти её к ветеринару

Кошка оказала сопротивление хозяйке, желающей отвезти её к ветеринару

Автор:
30 октября 2023 08:06
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Реакция   животные   кошка   сопротивление   хозяйка   
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Кошка, пользующаяся повышенный вниманием со стороны противоположного пола, не захотела ехать с хозяйкой в ветеринарную клинику на стерилизацию.

Жительница города Блафф-Сити (штат Теннесси, США) ранним утром 23 октября решила отвезти свою кошку по кличке Синдер к ветеринару для дальнейшей стерилизации.
Хвостатый питомец, судя по кадрам драматичной видеозаписи, явно предчувствовал нехороший итог поездки и использовал всю свою животную прыть. Однако хозяйка была непоколебима и в конечном итоге запихнула в коробку сопротивляющееся животное.

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   животные   кошка   сопротивление   хозяйка   
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6  комментариев
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8k
Pravednik84 Час назад
Как то моя кошка потерялась, блуждала по городу чуть не 2 недели. Нашлась. Ну ессно помыть с антиблошиным шампунем, а помывку она не любила прям жуть.
Я ей всё сказал, объяснил, что выбор у неё небогатый - "по хорошему", или "по плохому". Она выбрала "по хорошему", но то что она наорала мне в душе - я приводить не буду (даже я узнал много нового в искусстве матершины). Зная её - нормальному человеку просто амба при попытках её помыть (у неё был не самый простой характер).
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200
zu4ara 22 минуты назад
Я раньше когда кошку свою мыл, перчатки сварочные надевал. Кошка царапалась и кусалась, как ненормальная...

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17k
Мистер Фикс Полчаса назад
Голыми руками???
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189k
Men In Black 38 минут назад
Хозяйка позавидовала успеху у противоположного пола своей питомицы и решила ей отомстить. :)
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61k
pynh 39 минут назад
вы тоже всегда ставите камеру при ловле кошек?
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