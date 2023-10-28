Госдума предложила сократить сроки для абортов

Комитет Государственной думы по охране здоровья еще месяц будет рассматривать все предложения и поправки.

Ну а еще дальше пошел депутат Хамзаев, который и вовсе заявил, что государство должно "выкупать" детей у матерей, которые хотят сделать аборт.