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Госдума предложила сократить сроки для абортов

Госдума предложила сократить сроки для абортов

Автор:
28 октября 2023 12:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   аборты   дети   женское здоровте   медицина   семья   
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В настоящий момент аборт может быть проведен до 12 недель, по медицинским показаниям до 22 недель.

В Госдуме серьезно озадачились темой прерывания беременности и решили, что в стране слишком лояльно относятся к этому вопросу.


Что предлагают:

  • Сократить срок аборта до 8 недель. Зачастую женщины на том сроке не всегда знают, что беременны.
  • Сократить срок по медицинским показателям и при изнасиловании до 12 недель.
  • Если женщина в браке, то согласие на аборт должен дать также отец ребенка.
  • Если беременной девушке еще нет 18 лет, согласие на аборт должен дать её родитель.
  • Запретить аборты в частных клиниках.

Комитет Государственной думы по охране здоровья еще месяц будет рассматривать все предложения и поправки.

Ну а еще дальше пошел депутат Хамзаев, который и вовсе заявил, что государство должно "выкупать" детей у матерей, которые хотят сделать аборт.


Короче, гуманизма вам в ленту.


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Метки: Госдума   аборты   дети   женское здоровте   медицина   семья   
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13  комментариев
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12k
Copycat 58 минут назад
Я так понял это они так демографию поднимать собираются)

увы но это так не работает - что бы люди рожали, дайте им уверенность в завтрашнем дне и стабильность
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3k
владимир 8 минут назад
Сборище олигофренов в этой думе.
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3k
Василий Афиногенов 16 минут назад
а можно госдуму сократить?
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34k
Korolev 50 минут назад
Ссылка youtu.be
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17k
Марина Час назад
Государству нужно больше мяса.
Сами же госвыродки прекрасно будут плевать на закон отправляя любовниц, жён и дочерей в спецклиники для элиты или за бугор, для прерывания беременности.
А остальное быдло должно плодиться, сейчас ещё гормональные контрацептивы запретят, так как это "вредно" для здоровья и презервативы с 18 лет и по паспорту покупать разрешат.
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10k
Garpia121 Час назад
Я против абортов, считаю это убийством. Сама никогда бы такого не сделала. НО. Это право решать только женщине, и только ей. Если мужчина не хочет ребенка, то оставляя беременность она берет обязательства только на себя. Если она не хочет ребенка, а мужчина хочет, то можно только договариваться. Никакие третьи стороны вмешиваться в этот вопрос не должны.
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14k
Ничоси Час назад
Как, сцуко, можно играть в страуса, если менструации нет два месяца?
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