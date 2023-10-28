Госдума предложила сократить сроки для абортов

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В настоящий момент аборт может быть проведен до 12 недель, по медицинским показаниям до 22 недель.
В Госдуме серьезно озадачились темой прерывания беременности и решили, что в стране слишком лояльно относятся к этому вопросу.
- Сократить срок аборта до 8 недель. Зачастую женщины на том сроке не всегда знают, что беременны.
- Сократить срок по медицинским показателям и при изнасиловании до 12 недель.
- Если женщина в браке, то согласие на аборт должен дать также отец ребенка.
- Если беременной девушке еще нет 18 лет, согласие на аборт должен дать её родитель.
- Запретить аборты в частных клиниках.
Комитет Государственной думы по охране здоровья еще месяц будет рассматривать все предложения и поправки.
Ну а еще дальше пошел депутат Хамзаев, который и вовсе заявил, что государство должно "выкупать" детей у матерей, которые хотят сделать аборт.
Короче, гуманизма вам в ленту.
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увы но это так не работает - что бы люди рожали, дайте им уверенность в завтрашнем дне и стабильность
Сами же госвыродки прекрасно будут плевать на закон отправляя любовниц, жён и дочерей в спецклиники для элиты или за бугор, для прерывания беременности.
А остальное быдло должно плодиться, сейчас ещё гормональные контрацептивы запретят, так как это "вредно" для здоровья и презервативы с 18 лет и по паспорту покупать разрешат.
В клетку дуру посадишь?
На фоне беременности, у некоторых могут продолжать идти месячные.
Хуже когда и беременность есть и месячные идут.