Эндемический тест

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Данный тест собран таким образом, чтобы каждый образованный человек мог ответить верно более чем на половину вопросов. Три вопроса повышенной сложности, с которыми смогут справиться эрудированные люди. А вы эрудированный человек?
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А, бегемоты и в Южной Америке прижились. Стараниями Пабло Эскобара)))
"ареал обитания" со старта всë сказал об авторе теста.