FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15015 постов • 1690 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Эндемический тест

Эндемический тест

Автор:
27 октября 2023 14:02
Сообщество : Животные
Метки: биология   животные   животный мир   зоология   тест   тесты по биологии   
3669
1
Данный тест собран таким образом, чтобы каждый образованный человек мог ответить верно более чем на половину вопросов. Три вопроса повышенной сложности, с которыми смогут справиться эрудированные люди. А вы эрудированный человек?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: биология   животные   животный мир   зоология   тест   тесты по биологии   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18
Navygator 7 часов назад
6 из 10.
А, бегемоты и в Южной Америке прижились. Стараниями Пабло Эскобара)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
3k
Наблюдатель 4 часа назад
7 из 10 мартышкавед из меня не очень))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Valiko 5 часов назад
60%
"ареал обитания" со старта всë сказал об авторе теста.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Карандаш 6 часов назад
Автор, дико плюсую. Особенно за строчки перед тестом. Теперь смотрю комменты и наблюдаю за соревнованиями "эрудитов", кто сколько выбил из десяти.
Пока меньше половины не ответил ни один.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Сатанеев 6 часов назад
9/10, с голым землекопом промахнулся и зелёную саламандру просто угадал. Остальные вопросы лёгкие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
hammog 6 часов назад
Саламандры подвели...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Mixalych 6 часов назад
9 из 10. На последнем с саламандрой ошибся. Думал, что она из Южной Америки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бернгард Кёне

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

102861



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Напавших на девушку из-за цвета волос свердловчан отправили в колонию строгого режима
Напавших на девушку из-за цвета волос свердловчан отправили в колонию строгого режима
Шутки от СССР: передвинуть дома так, чтобы жители не заметили
Шутки от СССР: передвинуть дома так, чтобы жители не заметили
Набирающие популярность в сообществах
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
С добрым утром
С добрым утром
Еще лучше за те же деньги: моющий робот-пылесос Roidmi EVA 2023
Еще лучше за те же деньги: моющий робот-пылесос Roidmi EVA 2023
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Сколько пальцев?

Лучшие демотиваторы
Теперь он вдовец

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#люди#интересно#ДТП#США#фильм#факты#дети#улыбнуло
#животные#машина#в мире#Юмор#кино#Автовсячина#забавно#подборка#истории#Разное
#автомобили#Прикол#интересное#аварии#авто аварии#позитив#задержание#новости#шоу бизнес#полиция
Еще лучше за те же деньги: моющий робот-пылесос Roidmi EVA 2023 Еще лучше за те же деньги: моющий робот-пылесос Roidmi EVA 2023 Что может превратить живое существо в зомби Что может превратить живое существо в зомби Интересные факты про фламинго Интересные факты про фламинго 25 самых быстрых животных на планете 25 самых быстрых животных на планете Панцирный клещ — самое сильное существо на планете Панцирный клещ — самое сильное существо на планете Креветка-скелет, которая выглядит как пришелец Креветка-скелет, которая выглядит как пришелец

На что жалуетесь?

Вернуться