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Что может превратить живое существо в зомби

Что может превратить живое существо в зомби

Автор:
02 июня 2023 12:40
Сообщество : RealFishki
Метки: биология   животные   интересное   медицина   паразиты   ученые   
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Ну не зомби-зомби, а просто подчинить своей воле. Существует ряд паразитов, которые могут так сильно воздействовать на нервную систему, что их обладатель становится просто полуовощем.

Это встречается чаще в дикой природе, однако может ли подобное перейти на человека или учинить настоящий апокалипсис в мире?

Есть, например, улитки-зомби.

Провокатором поведения зомби становится лейкохлоридий парадоксальный - это плоский червь, который считается паразитом брюхоногих моллюсков и воробьиных птиц.

Этот жуткий червь был обнаружен немецким анатомом, патологом и художником Карл Густав Карус, в 1835 году.


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Он может достигать в длину до 2 см, а в ширину до 1 мм. Чтобы оказаться в птичьем теле паразит должен вырасти, а потом происходит следующее: янтарная улитка ползает по траве, сжирает вместе с ней яйца червя и в теле моллюска стремительно развиваются личинки, которые в печени становятся спороцисты. Пройдя через брюхо, они направляются в голову улитки, а потом прорастают в её рожок (или сразу в оба), становясь постепенно всё больше и превращаясь в зелёных червяков с чёрными глазками на конце (или начале) тела.

Этот паразит подчиняет себе улитку, вынуждая её выползать постоянно на открытые пространства. Даже в тёмное время спороцист тащит улитку к свету, отравляя её постоянно токсинами и моллюск просто-напросто не понимает восприятие степени освещённости. Бродящая на открытом пространстве улитка становится добычей птиц, которые приманиваются на её зелёные рожки.

А уж оказавшись внутри птицы, взрослый червь цепляется к ротовой и брюшной полости и откладывает яйца. С пометом птиц они снова оказываются на земле и так по кругу.

Пока не было зарегистрировано ни одного человека, поражённого лейкохлоридием.



Но были случаи, когда другие паразиты, обычно живущие в теле животного, случайно оказывались в теле человека и подчиняли его себе.

Ситуация: обычный ребёнок или подросток, у которого было идеальное зрение, начинает стремительно его терять, без видимой на то причины.
Такое явление было обнаружено ирландскими паразитологами из Трининти-колледжа (Дублин). Паразитический круглый червь токсокара канис частенько оседает в организме собаки, но может оказаться и в человеческом. Причём достаточно просто погладить животное, а потом дотронуться до слизистых. Дети же часто суют пальцы в рот, поэтому велик риск получения этого паразита именно детьми.


Собачий кишечник для токсокара - лучший дом. Он там развивается, растёт и пока идёт период взросления животное находится в состоянии покоя. Но как только паразит попадает в человека, то он там перестаёт развиваться и начинает гулять по организму, активно стремясь занять как можно высокую точку. У собаки - это спина, а вот у человека - голова. Заселившись в мозг токсокара поражает зрительный нерв. Также ирландские учёные выяснили, что червь таким образом влияет на ребёнка, чтобы тот рвался проводить всё большее количество времени в тех местах, где находится много заражённых собак, чтобы подцепить ещё паразитов.
При сильном и обильном поражении мозга несчастного, тот может стать слабоумным и полностью потерять память.


Опасность также таится и в других домашних любимцах - кошках.
Одноклеточный организм токсоплазма гонди обычно поражает центральную нервную систему у мышей, вынуждая их бежать на запах прямо кошке в лапы. В кошачьем теле цисты чудесно себе плодятся и потом покидают её тело, а животное этого даже не замечает.

А вот оказавшись в теле другого млекопитающего (человека, например), цисты, в результате бесполого размножения, могут поразить ткани и оставаться там до смерти хозяина. При этом, они влияют на него и заставляют также "любить" кошачий запах. Это выяснил специалист по поведению из Ньянского технологического университета Сингапура Аджай Вьяс.


Вьяс провёл ряд опытов и выяснил, что цисты токсоплазмы больше любят "дом", где выделяется больше тестостерона, потому что этот гормон используется при синтезе токсина.
Казалось бы... Ну начинает человек любить кошек больше, ну что такого?
А вот профессор Евгений Морозов из Института медицинской паразитологии, тропических и транмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета заявил, что токсоплазмозные мыши не просто так гоняются за кошками и даже нападают на них. Токсин делает его обладателя чрезвычайно агрессивным (вспоминаем про тестостерон, на котором синтезируется токсин).


У людей токсплазмоз обычно бессимптомный и долгое время считалось, что он опасен исключительно для беременных женщин. Но учёные Сеченовки выяснили, что мужчины, заражённые скрытым токсоплазмозом, склонны к повышенному риску. Проверили сотню водителей, угодивших в ДТП по своей вине и у половины был обнаружен токсоплазмоз. Эти люди отличались не только агрессивной манерой вождения, но так уже у них прослеживалась склонность к сексуальным патологиям и девиациям. Вот так паразит влияет на человека.

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Метки: биология   животные   интересное   медицина   паразиты   ученые   
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