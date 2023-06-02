Что может превратить живое существо в зомби

Он может достигать в длину до 2 см, а в ширину до 1 мм. Чтобы оказаться в птичьем теле паразит должен вырасти, а потом происходит следующее: янтарная улитка ползает по траве, сжирает вместе с ней яйца червя и в теле моллюска стремительно развиваются личинки, которые в печени становятся спороцисты. Пройдя через брюхо, они направляются в голову улитки, а потом прорастают в её рожок (или сразу в оба), становясь постепенно всё больше и превращаясь в зелёных червяков с чёрными глазками на конце (или начале) тела.

Этот паразит подчиняет себе улитку, вынуждая её выползать постоянно на открытые пространства. Даже в тёмное время спороцист тащит улитку к свету, отравляя её постоянно токсинами и моллюск просто-напросто не понимает восприятие степени освещённости. Бродящая на открытом пространстве улитка становится добычей птиц, которые приманиваются на её зелёные рожки.

А уж оказавшись внутри птицы, взрослый червь цепляется к ротовой и брюшной полости и откладывает яйца. С пометом птиц они снова оказываются на земле и так по кругу.

Пока не было зарегистрировано ни одного человека, поражённого лейкохлоридием.



