Фотограф отредактировал семейное фото и уменьшил женщине грудь

Что-то на фотографиях было неправильно, и дама быстро поняла, что фотограф, редактируя отснятый материал, сильно уменьшил ей грудь. Женщине удалось раздобыть оригиналы нескольких фото, к которым графические редакторы не применялись, и теперь она со смехом делится в соцсетях историей о том, как осталась практически без бюста.



