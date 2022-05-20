Фотограф отредактировал семейное фото и уменьшил женщине грудь

Героиня этой истории, отправившаяся вместе с родственниками на семейную фотосессию, немало удивилась, когда увидела готовые снимки.
Что-то на фотографиях было неправильно, и дама быстро поняла, что фотограф, редактируя отснятый материал, сильно уменьшил ей грудь. Женщине удалось раздобыть оригиналы нескольких фото, к которым графические редакторы не применялись, и теперь она со смехом делится в соцсетях историей о том, как осталась практически без бюста.
И хотя немало пользователей считают, что героине стоило бы предъявить мастеру претензии, сама она склонна скорее посмеяться над казусом, чем негодовать.
Дама призналась, что разрешила фотографу «сделать её фигуру поменьше», если это необходимо, но и подумать не могла, что он изберёт своей мишенью грудь.
Источник:
АНТИФИШКИ
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чем грудь мешала? я понимаю красные глаза или дефект какой