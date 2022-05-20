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Фотограф отредактировал семейное фото и уменьшил женщине грудь

Фотограф отредактировал семейное фото и уменьшил женщине грудь

Автор:
20 мая 2022 08:48
Сообщество : Истории
Метки: Девушка   грудь   изменение   история   люди   редактирование   фото   фотограф   
939
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Героиня этой истории, отправившаяся вместе с родственниками на семейную фотосессию, немало удивилась, когда увидела готовые снимки.

Что-то на фотографиях было неправильно, и дама быстро поняла, что фотограф, редактируя отснятый материал, сильно уменьшил ей грудь. Женщине удалось раздобыть оригиналы нескольких фото, к которым графические редакторы не применялись, и теперь она со смехом делится в соцсетях историей о том, как осталась практически без бюста.


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И хотя немало пользователей считают, что героине стоило бы предъявить мастеру претензии, сама она склонна скорее посмеяться над казусом, чем негодовать.

Дама призналась, что разрешила фотографу «сделать её фигуру поменьше», если это необходимо, но и подумать не могла, что он изберёт своей мишенью грудь.

Источник:

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Метки: Девушка   грудь   изменение   история   люди   редактирование   фото   фотограф   
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6  комментариев
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45k
dima423 58 минут назад
епать там коровник)))
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1k
Трям 2 часа назад
ЖОПУ надо было уменьшать!
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34
eutace 2 часа назад
долбанутая, сначала бы поняла как работает фотошоп при уменьшении объекта
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3k
Дмитрий ! 2 часа назад
Одни коровки с выменем.
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5k
Горожанин 2 часа назад
Фотограф грудь пропил...
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2k
Copycat 3 часа назад
Но зачем??? фотограф был женщиной плоскодонкой которая преисполнилась зависти?

чем грудь мешала? я понимаю красные глаза или дефект какой
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