<<Британка заплатила 7500 долларов за увеличение груди солевым раствором>>

Самое обидное, что эффект от безоперабельной процедуры длился всего 24 часа. Пощеголять шикарным бюстом блондинка, можно сказать, не успела.

История, кстати говоря не выдуманная и скорее всего речь идет о препарате под названием Aquafilling (Аквафиллинг), предназначенном для неоперабельного увеличения груди. Этот препарат был запрещён в Европе в конце 2019 года.

До этого момента, начиная с 2010 года Аквафиллинг был фактически альтернативой хирургическому методу. Процедура стоила дорого, как хирургическое увеличение груди, но стала очень популярной благодаря возможности избежать наркоза и применения скальпеля. Радость пациенток, прошедших коррекцию груди аквафиллингом была недолгой – у многих женщин начались осложнения. И это несмотря на то что препарат был сертифицированным продуктом, то есть его одобрили для использования в эстетической медицине.