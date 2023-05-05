<<Британка заплатила 7500 долларов за увеличение груди солевым раствором>>

В растрату даму ввёл пластический хирург, пообещав бюст "какой надо", да ещё и без тяжелых операций и послеоперационных шрамов. И вообще, "только сейчас и только для вас" по акции недорого всего за 7500 долларов.
34-летняя британка, модель, первый раз сделала себе грудь 10 лет назад, но недавно извлекла импланты, потому что носить их так долго вредно для здоровья. Её пластический хирург подсказал, что можно вновь увеличить грудь без тяжёлых операций с наркозом и постоперационных шрамов.
Девушка согласилась и выложила кучу денег за щадящую пластику.
Самое обидное, что эффект от безоперабельной процедуры длился всего 24 часа. Пощеголять шикарным бюстом блондинка, можно сказать, не успела.
История, кстати говоря не выдуманная и скорее всего речь идет о препарате под названием Aquafilling (Аквафиллинг), предназначенном для неоперабельного увеличения груди. Этот препарат был запрещён в Европе в конце 2019 года.
До этого момента, начиная с 2010 года Аквафиллинг был фактически альтернативой хирургическому методу. Процедура стоила дорого, как хирургическое увеличение груди, но стала очень популярной благодаря возможности избежать наркоза и применения скальпеля. Радость пациенток, прошедших коррекцию груди аквафиллингом была недолгой – у многих женщин начались осложнения. И это несмотря на то что препарат был сертифицированным продуктом, то есть его одобрили для использования в эстетической медицине.
Разбирательства показали, что виноваты в сложившейся ситуации косметологи, не имеющие права оперировать. Новый метод давал таким врачам возможность привлечь огромную армию пациенток, желающих увеличить грудь. Специалисты представляли Aquafilling как абсолютно безопасную процедуру, заключающуюся в увеличении груди путем введения физраствора - водного раствора хлорида натрия, являющегося основой капельниц, применяемых в больницах для тяжелобольных пациентов.
Но это не всё. Позже выяснилось, что Aquafilling содержал 2% акриламида, известного в косметологии с 90-х годов как постоянный наполнитель, и проявивший себя с негативной стороны. Поэтому его присутствие замалчивалось – в рекламе говорилось только про физраствор.
При этом именно акриламид и был основным действующим веществом....
Как пишут профессиональные сайты, посвещенные эстетической медицине, красивый эффект груди, увеличенной Aquafilling, сохраняется до пяти лет, далее вид теряется, но сам препарат остается в тканях. Поэтому осложнения – воспаления, гранулемы, инфекции и фиброз – могут возникнуть даже через 10 лет.
Так что героине этой истории можно только посочувствовать.
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