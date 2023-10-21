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Сегодня у нас по плану 1986 год.
Давайте вместе посмотрим, каким тогда был город!
Интересного вам просмотра!
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3.
На углу Римского-Корсакова и проспекта Майорова (ныне Вознесенский) - здоровенный пустырь
Через пару лет на этом месте построят жилой дом.
5.
На месте снесённого кинотеатра "Молния" на Большом проспекте Петроградской стороны.
Через пару лет он будет воссоздан практически в неизменном виде снаружи, но совершенно другом внутри.
6.
Съёмки обложки альбома "Red Wave", в записи которого поучаствовали группы "Аквариум", "Кино", "Алиса" и "Странные игры".
7.
Фрагмент интерьера и ассортимента магазина Ленмебельторга по адресу Юрия Гагарина 18 корпус 1. Кадр из диафильма "Миниум затрат - максимум удобств".
10.
Пивной киоск у бани номер 68. Располагалось это замечательное заведение около железнодорожной станции "Сергиево" (тогда - "Володарская").
11.
Интересный кадр с Финляндского проспекта.
Сейчас эти места узнать совершенно невозможно. Справа идёт строительство второй очереди гостиницы "Ленинград", которая в будущем станет бизнес-центром "Петровский форт", а слева строят дом, который из-за характерного цвета назовут "синяком".
14.
Здание кинотеатра "Фестиваль" на пересечении проспекта Культуры и проспекта Просвещения. Сейчас, кстати, идёт его реконструкция.
15.
Интересный ракурс на 29 трамвай, уверенно преодолевающий площадь Коммунаров (ныне - Никольская площадь).
17.
А такой в те годы была станция метро "Ладожская", над которой ещё не вырос комплекс зданий Ладожского вокзала.
22.
30 декабря 1985 года была открыта станция метро "Красногвардейская". Это - один из первых дней её работы.
В 1992 году "Красногвардейскую" переименуют в "Новочеркасскую".
23.
На канале Грибоедова сверхизвестный бар, который называли совершенно по-разному: "Очки", "Колос" или даже "Казань".
24.
Ещё про ночную жизнь того Ленинграда: легендарная дискотека "Невские звёзды", которая делала ночи на улице Бабушкина сильно веселее.
На фото - её идейный вдохновитель Роберт Вартанян (справа).
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