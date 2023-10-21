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Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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6.
Автомобиль "Лада 1119" "Калина", производства завода АвтоВаз, на выставке IV Международного автосалона. Москва, 1999 год.
13.
Люди ловят такси, 1992 год. Владивосток
Владивосток. центральная площадь. Девушки показывают в сторону района "Чуркин" на другой стороне бухты. Что бы водителям было понятно куда ехать.
24.
19-летние новобрачные Шишовы пытаются установить рекорд для книги Гиннеса, устроив свадебный кортеж длиной 1024 метра, 1999 год
Про результат история умалчивает))
26.
Губернатор Красноярского края Александр Лебедь и актёр Алексей Булдаков весело проводят время.1999 год.
Из воспоминаний биографа Александра Лебедя Владимира Полушина: — Как-то в Красноярск приехал актёр Булдаков. Он попросил меня познакомить с Лебедем. Я сообщил губернатору об этом желании. Был всего один день , утром Булдаков улетал. Лебедь сказал: «Я буду на дне рождения, уже обещал быть, приезжайте!», И вот встреча. Генерал и генерал киношный пожимают друг другу руки. Застолье, тосты. И Лебедь говорит: «а давай на караоке споем «Из -за острова на стрежень…», кто кого перепоет». Пели дружно, после чего Лебедь пошутил: «произвожу сержанта Булдакова в генералы».
27.
Иллюзионист Дэвид Сет Коткин (Дэвид Копперфильд)
Фото сделано во время принятия подарков от российских фанатов на вечеринке, устроенной в его честь в рамках гастролей, в Государственном Кремлевском дворце. Москва, 9сентября 1997 года.
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