Россияне начали знакомиться при помощи объявлений на канистрах с удобрениями

Как отметили в компании, их услуга является бесплатной, на сайте производителя даже создали специальный чат-бот, который помогает разместить объявления. Но принимают не все, только самые оригинальные.

"Мы представляем вам уникальную возможность познакомиться с коллегами-фермерами, с вашими единомышленниками из других регионов, с представителями противоположного пола из других городов, которые разделяют вашу страсть к земле и сельскому хозяйству, - говорится на сайте компании. - Присылайте ваши анкеты с фотографией и кратким текстом о себе, а также не забудьте указать контактные данные. Мы выберем самые креативные анкеты и разместим их на канистрах, - говорится на сайте компании", — говорится на сайте компании.