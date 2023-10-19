Россияне начали знакомиться при помощи объявлений на канистрах с удобрениями

Наконец-то нормальный "Тиндер"!
В Краснодарском крае придумали необычный сервис для знакомства фермеров и садоводов. Местный производитель удобрений решил, видимо, импортозаместить ушедший из России Tinder и предложил своим покупателям размещать объявления и анкеты прямо на канистрах с удобрениями.
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Примечательно, что предложение размещать объявления на далеко не самом привычном для этого месте нашло отклик среди людей. Насколько известно, сервис запустили совсем недавно, но несколько десятков одиноких фермеров уже смогли разместить свои объявления на канистрах.
Как отметили в компании, их услуга является бесплатной, на сайте производителя даже создали специальный чат-бот, который помогает разместить объявления. Но принимают не все, только самые оригинальные.
"Мы представляем вам уникальную возможность познакомиться с коллегами-фермерами, с вашими единомышленниками из других регионов, с представителями противоположного пола из других городов, которые разделяют вашу страсть к земле и сельскому хозяйству, - говорится на сайте компании. - Присылайте ваши анкеты с фотографией и кратким текстом о себе, а также не забудьте указать контактные данные. Мы выберем самые креативные анкеты и разместим их на канистрах, - говорится на сайте компании", — говорится на сайте компании.
Многие отнеслись к такому способу знакомства со скепсисом, полагая, что производитель удобрений просто привлекает таким образом внимание к продукту и размещает на канистрах анкеты несуществующих людей. Но если верить скриншоту переписки ниже, то люди с объявлений всё-таки настоящие.
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