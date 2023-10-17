Как появилось выражение "Гусары денег не берут!"

Началась эта история в доме сестры известного русского натуралиста Павла Георгиевича Демидова, которая вышла замуж за генерала Лаврова. Генерал был еще не стар и любил карточные игры, шумные компании и гомерические попойки. За всеми этими приятными заботами он совсем забывал о госпоже Лавровой, которая была вынуждена искать утешения на стороне.

Молодая и обеспеченная дама быстро нашла родственные души сразу в трех гусарах Конногвардейского полка — отчаянных, остроумных и невероятно привлекательных. Все трое очень старались скрасить одиночество генеральши, за что благодарная женщина решила их поощрить деньгами.

Госпожа Лаврова выдала каждому любовнику вексель на 30 тысяч рублей из неприлично большого семейного бюджета. Несмотря на то, что для богача-генерала сумма была некритичной, он поинтересовался, на что же именно ее потратила супруга. Тем более что слухи о ее романах на стороне уже не раз достигали генеральских ушей и момент для серьезного разговора было вполне подходящим.