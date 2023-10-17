Мифы о животных, в которых раньше верили

Ещё в эпоху существования Древней Греции была устоявшаяся легенда, что туры (первобытные быки) могли стать незаменимым оружием в бою. Причём, весьма необычным: когда их атаковали, они убегали и запускали во врагов естественные снаряды из-под хвоста.

А ещё историки древности наделяли бычий навоз чуть ли не магическими свойствами, дескать противники туров, при попадании на них "снарядов", лишались волос - они дымились и сворачивались.