Мифы о животных, в которых раньше верили

Как только человечество научилось писать и читать, то вслед за этим начались исследования окружающего мира. Человек по натуре своей любопытное существо и ему надо знать всё и обо всём.
Мир настолько многогранен, что исследования продолжаются до сих пор. А в старину добытые сведения передавали из уст в уста, а, как известно, такой способ может сильно исказить изначальную информацию.
Воображение, призма восприятия и желание наделять окружающее удивительными свойствами привело к тому, что ряд фактов о некоторых животных считался абсолютно достоверным.
Крысам и мышам приписали в древности весьма необычное происхождение. Считали, что они не рождаются привычным образом, а создаются из мусора. И если хозяйка не сильно следит за чистотой в жилище, то скоро, из всей грязи и пыли, скопившейся без дела, сформируются грызуны и съедят все запасы зерна.
Давным-давно считалось, что гуси вовсе не из яиц вылупляются, а растут на специальных деревьях. В пору созревания гусята просто начинают опадать с этого дерева прямо в воду. Ну а если дерево не находится у водоёма, то птичке не повезло - она разбивается насмерть.
Такая вот странная история, оказавшаяся на руку тогдашним священнослужителям - гуси оказывались на столах во время постов.
Щенкам частенько приписывали свойства целителей - будто бы когда они рядом, то человек может выздороветь от многих болезней, а самые глубокие раны тут же начинают заживать.
Но что-то в этом есть, ведь давно уже доказано, что владельцы собак меньше страдают гипертонией и вообще заболеваниями сосудов и сердца. И ещё лучше спят.
Также собак можно обучить определять болезни по запаху и во всём мире есть собаки-терапевты, помогающие своим хозяевам.
Саламандр почему-то решили наделить не просто огнеупорностью. Они, по мнению древних людей, рождались непосредственно в пламени и могут справиться с сильным пожаром. А если человека намазать кровью этих земноводных, то ему станет не страшен любой огонь.
Причём люди настолько верили в этом, что даже опыты, проводимые Плинием, подтвердившие, что всё это ложь, не смогли переубедить народ.
Ещё с древности кошкам приписывали самые разные магические свойства. Например, верили, что кошачьи живут одновременно в двух мирах - в мире мёртвых и мире живых. И поэтому они точно знают, где именно накапливается плохая энергия. Вот почему кошек первыми стали запускать в новый дом - чтобы она просканировала его на предмет какой-нибудь потусторонней гадости.
Древние люди с почтением относились к пчёлам и считали, что они, на самом деле, крохотные птички. Они не просто делают сладкий мёд, но и жестоко сражаются улей на улей, в жажде захватить территории.
Также люди были уверены, что если пчела нарушала правила, по которым существовал улей, то она не могла дальше жить и совершала суицид - закалывала себя собственным же жалом.
Ещё в эпоху существования Древней Греции была устоявшаяся легенда, что туры (первобытные быки) могли стать незаменимым оружием в бою. Причём, весьма необычным: когда их атаковали, они убегали и запускали во врагов естественные снаряды из-под хвоста.
А ещё историки древности наделяли бычий навоз чуть ли не магическими свойствами, дескать противники туров, при попадании на них "снарядов", лишались волос - они дымились и сворачивались.
Люди в древности считали, что журавли уж очень осторожны. Даже во время сна. Они искренне были убеждены, что перед тем как отправиться спать, из стаи выбирается один, самый отважный, который хватает лапой тяжёлый камень, поджимает её и бдительно смотрит по сторонам на протяжении всей ночи.
Причём, если журавль заснёт и случайно выронит камень, то тот ударится об опорную ногу, разбудит сторожа и тот вновь вернётся к своим охранным обязанностям.
Источник:
- 20+ наглядных ответов на вопрос "Что будет, если..."
- Нелепые случаи с животными, приведшие к смерти
- О чём кукует кукушка, согласно поверьям русских крестьян
- Когда и кто был впервые одомашнен
- Шесть историй о животных, которые спасли людей от гибели
Помню, мой дед, который с полсотни гусей держал, называл почки вербы "гусятами".
Ни фига себе тачанка!)